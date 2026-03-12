La jugada de Luis Díaz al estilo Ronaldinho que rompe las redes sociales: Tres rivales del Atalanta, humillados

La Champions League avanza por la serie de octavos de final con un festín del Bayern Múnich en Italia. Ya se comienzan a perfilar algunos candidatos para los cuartos de final y el gigante alemán aumenta su favoritismo. Este martes, varios candidatos tuvieron que medir fuerzas y el primero de ellos fue el Liverpool; luego le tocó al Atlético de Madrid, FC Barcelona y el club de Luis Díaz.

La reacción del DT del Atalanta tras el magistral pase de Luis Díaz que lo llevó a la derrota: “El mejor del mundo”

Los ojos de Colombia se colocan en el Bayern de Lucho y una nueva goleada que prácticamente elimina el partido de vuelta en el Allianz Arena, además de una jugada magistral que tuvo el guajiro y que se gana las miradas en las redes sociales. En el New Balance Arena de Bérgamo, Italia, el gigante alemán bailó al rival en la ida de los octavos. Seis goles que prácticamente sentencian la serie.

Como ya es habitual, Luis Díaz volvió a la titular y nuevamente demostró que tiene el potencial para ser considerado uno de los mejores extremos en Europa, además de conformar el tridente más poderoso y completo de Alemania. Fue un show de goles y lindas jugadas. El 6-1 lo coloca en la instancia de cuartos.

Luis Díaz contra Atalanta. Foto: Getty Images

Las miradas de Colombia se colocan en el cuarto gol del Bayern Múnich en el segundo tiempo y la magistral jugada en la que Luis Díaz se sacó a cuatro futbolistas. Primero, la asistencia. El guajiro recibió de espaldas en un letal contragolpe y se inventó un ‘taco’ para habilitar al senegalés Nicolás Jackson, quien remató para el 4-0 parcial y aumentar el marcador en tristeza total del Atalanta, que veía cómo su presencia internacional se caía a pedazos.

Magistral jugada de Luis Díaz al estilo Ronaldinho

Luego del gol de Nicolás Jackson tras la asistencia de Lucho, la cuenta aumentó por los goles de Michael Olise y Jamal Musiala para el 6-1 final. Descontó Mario Pašalić al 90+3′.

Lo otro que hizo Lucho fue la jugada en mención. Sobre el minuto 80, el balón lo controló Luis Díaz, pero los hombres del Atalanta ya estaban encima. Hubo un primer ‘sombrerito’ para dejar a un rival por el camino, luego lanzó otro y, además dejó a tres futbolistas en total por el suelo.

Espectacular control de pelota que recordó al mítico brasileño Ronaldinho, un maestro para el control de la pelota. Al final, solamente un futbolista del Atalanta lo pudo llevar a la línea de fondo y provocar el saque de banda. Show del guajiro que ilusiona con ‘La Orejona’ antes del Mundial 2026.