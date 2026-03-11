La reacción del DT del Atalanta tras el magistral pase de Luis Díaz que lo llevó a la derrota: “El mejor del mundo”

Luis Díaz dejó otra gran presentación de por medio que se siente en Italia y en la Champions League. El extremo colombiano lanzó una magistral asistencia que se gana las miradas del mundo, es viral en las redes sociales y sentenció al Atalanta en su propio estadio. Al final fue una paliza con goles que prácticamente coloca al Bayern Múnich en los cuartos de final del torneo de la UEFA.

El nuevo apodo que el Bayern Múnich le colocó a Luis Díaz tras la magistral asistencia en la Champions League

Fueron seis goles en el total y Lucho aumentó su influencia en el ataque con un gran gesto técnico que entristece al Atalanta y forzó las palabras del técnico Raffaele Palladino. El club italiano se aleja de los cuartos de final de la Champions League con un contundente marcador 6-1 apenas en la ida de los octavos.

La mirada se coloca en las palabras del joven entrenador italiano apenas finalizó el juego en Bérgamo. La jugada en la que Luis Díaz intervino fue para el cuarto gol del Bayern Múnich en el segundo tiempo. El guajiro recibió de espaldas y se inventó un ‘taco’ para habilitar a Nicolás Jackson, quien remató para el 4-0 parcial.

Luis Díaz en un partido con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

En una nueva titularidad, otra vez se destacó en la zona de ataque. Lucho aceleró una jugada y el mago interpretó a la perfección. Para no pasar desapercibido en el área rival, tocó rápidamente la pelota con un gran gesto técnico que se ganó los aplausos de los hinchas de Colombia y Alemania, y de sus propios rivales, además de las caras largas de Palladino.

Las palabras del técnico del Atalanta

Con algo de rabia por el alargado marcador, el entrenador del Atalanta confesó que nunca algo así es lo que quieren, pero que estaban al frente, quizás, ante el mejor equipo del mundo. Felicitó al Bayern Múnich y además se sintió impresionado por lo visto en la cancha.

Raffaele Palladino, DT del Atalanta. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Estamos enfadados, no es lo que queríamos. Quizás hayamos jugado contra el mejor equipo del mundo. Enhorabuena a ellos y a su entrenador, me han impresionado; tenemos que respetar el resultado. Lo sentimos por los aficionados”, dijo Raffaele Palladino.

Ahora, la tarea se pone muy complicada para el partido de vuelta, pues Atalanta viajará al Allianz Arena de Múnich e intentará lo que parece imposible. El compromiso se realizará el próximo 18 de marzo desde las 3:00 pm de Colombia y comenzará con una ventaja de cinco goles para el equipo de Luis Díaz, quien promete más show en Europa.