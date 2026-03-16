Se viene la vuelta de los octavos de final para Bayern Múnich, así como para los demás conjuntos en disputa de dicha instancia. Luis Díaz espera poder sellar en su casa el paso que ya encaminaron ante Atalanta en la ida por 1-6.

Si bien podría existir una cierta tranquilidad en los alemanes para su clasificación, en las últimas horas les ha surgido un problema mayúsculo. Para resumirlo, se han quedado sin porteros para medirse al cuadro de Bérgamo.

De uno en uno se han ido cayendo las opciones de Vincent Kompany:

Manuel Neuer: desgarro muscular en la pantorrilla

Sven Ulreich: rotura del aductor

Jonas Urbig: conmoción cerebral (del partido contra el Atalanta)

Leon Klanac: lesión en el muslo/isquiotibiales

Tras el último juego de Bundesliga, quedó relegada la última carta que tenían. Justo esto, los haría en Bayern tomar decisiones de emergencia para afrontar la vuelta de los octavos de final.

Explota lío por Luis Díaz: jefe de árbitros alemán habló tras error del juez Dingert que condenó al guajiro

Leonard Prescott, de 16 años, sería quien pase a ser usado y acelere su debut como profesional.

A este es quien más apunta la prensa alemana, que no ve qué otra opción pueda tener Bayern Múnich para la defensa del arco en el torneo europeo.

Leonard Prescott, de 16 años, y quien tendría que asumir la titularidad vs. Atalanta en Champions League Foto: NurPhoto via Getty Images

Prescott ya ha hecho parte del plantel profesional en los últimos partidos ante la baja de las primeras opciones. Allí ha estado en la dinámica, pero no ha ingresado de manera formal a sumar un solo minuto con el primer equipo.

Cabe resaltar que con 16 años, el golero hace parte del plantel Sub-19 del Bayern, lo que demostraría su gran talento al ir adelantado en su carrera deportiva.

Más bajas, buscadas por Bayern

Con la serie casi resuelta a su favor, Bayern Múnich jugó ante Atalanta en Italia con algo de ‘sobradez’, tanto, que fueron criticados por haber forzado dos tarjetas amarillas para que dichos jugadores se perdieran la vuelta y llegaran limpios a los cuartos de final.

De quienes se hace referencia es de Joshua Kimmich y Michael Olise. Estos dos estaban al límite de amonestaciones y, ante la Dea, hicieron maniobras para completar la cantidad que necesitaban para no estar en le vuelta de octavos, pero sí en la ida de la siguiente fase que será más importante.

Pedían a Uefa intervenir por lo que hizo Joshua Kimmich con Bayern Múnich en Champions League Foto: Captura a video tomado por @josekun10 (A.P.I) y Getty Images

Dicha conducta, presuntamente tramposa, generada por los jugadores del Bayern, hizo pensar que les caería un castigo o sanción desde la dirigencia del balompié de Europa.

L’Équipe, de Francia fue uno de los portales que hizo referencia al respecto, llegando a aseverar que Uefa ya había decidido.

Caso de Luis Díaz pasó a mayores: Bayern Múnich tomó medida tras expulsión en Bundesliga

“El comité disciplinario de la UEFA decidió finalmente no abrir expediente disciplinario contra los Michael Olise y Joshua Kimmich pese a los rumores que amenazaban con una sanción dolorosa", sería la resolución del ente ante ese señalamiento según lo reportado el pasado 12 de marzo.

Con estas novedades es que aparecía en Allianz Arena el Bayern Múnich para la vuelta de octavos con Atalanta. Dicho partido está previsto a jugarse el miércoles, 18 de marzo, desde las 3:00 p.m. con transmisión en Colombia de la señal de ESPN.