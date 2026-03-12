Bayern Múnich de Luis Díaz, acusado de trampa en Champions: Uefa habría tomado decisión

Durante la presente semana Bayern Múnich jugó el partido de ida de la fase de octavos de final en la Champions League 2025/2026.

Sin novedad el cuadro de Luis Díaz y compañía pasó de largo frente al Atalanta, quien quedó casi eliminado de la competición a falta de un juego. Un resultado de 1-6 es casi que lapidario para la Dea, que la próxima semana deberá ir a Múnich a intentar una épica.

Luis Díaz fue partícipe de la victoria abultada del Bayern Múnich ante Atalanta en Champions League Foto: NurPhoto via Getty Images

Si bien Bayern ganó, hubo una cuestión que lo hizo estar en el ojo del huracán. La situación estuvo relacionada con una supuesta ‘trampa’ que habrían ejecutado dos jugadores del plantel en pleno partido.

Según lo que se mencionó, Joshua Kimmich y Michael Olise, supuestamente, quisieron haber sido amonestados para perderse el duelo próximo de la llave que ya resolvieron en Italia por 1-6 y así quedar ‘limpios’ de acumulación de tarjetas para los cuartos de final donde es casi fijo que vayan a clasificar.

De acuerdo a lo publicado por la cuenta de X, Bayern & Germany, a la Uefa ya se le cuestionó por ese actuar que se evidenció en Bérgamo. Ante esto, el ente no dio una respuesta clara.

“La UEFA no quiso confirmar ni desmentir si se iniciará o no una investigación sobre las tarjetas amarillas “intencionadas” de Joshua Kimmich y Michael Olise, cuando la agencia de prensa alemana (dpa) le preguntó hoy", dicen del cuestionamiento que le habrían hecho a la máxima entidad del balompié europeo.

Todo ya queda en manos de Uefa, quien será la encargada de revisar el caso y determinar si dicha supuesta ‘viveza’ le saldría caro al Bayern de Díaz y compañía.

“En cuanto se notifiquen los incidentes, se iniciarán los procedimientos correspondientes. Si estos dan lugar a medidas disciplinarias, se publicarán en el sitio web disciplinario de la UEFA”, avisan de anuncios que saldría a la luz pronto.

Reportan decisión de Uefa

En las últimas horas el tema siguió rondando Europa. L’Équipe, de Francia fue uno de los portales que hizo referencia al respecto, llegando a aseverar que la entidad más importante del balompié europeo ya decidió.

“El comité disciplinario de la UEFA decidió finalmente no abrir expediente disciplinario contra los Michael Olise y Joshua Kimmich pese a los rumores que amenazaban con una sanción dolorosa", sería la resolución del ente ante ese señalamiento.

De acuerdo a esto, tanto para el alemán, como para el francés no existiría castigo alguno y podrían estar en cuartos de final si confirman la clasificación.

“Así pues, pese a los números comprados sobre todo por Kimmich, ambos jugadores estarán disponibles para los cuartos de final una vez cumplan el partido de sanción en la vuelta de los octavos contra la Atalanta", culminó diciendo en su portal web el diario francés, L’equipe.