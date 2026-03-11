Champions League

Cuestionan ‘marrulla’ del Bayern Múnich vs. Atalanta en Champions League: Uefa se haría cargo

Un video evidencia el que sería un mal proceder de un compañero de Luis Díaz. En próximos días se sabrá si justifica para sanción.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

11 de marzo de 2026, 12:59 p. m.
Piden a Uefa intervenir por lo que hizo Joshua Kimmich con Bayern Múnich en Champions League
Piden a Uefa intervenir por lo que hizo Joshua Kimmich con Bayern Múnich en Champions League Foto: Captura a video tomado por @josekun10 (A.P.I) y Getty Images

Hay una cierta polémica en Europa con Bayern Múnich de Luis Díaz, luego de que se vieran acciones cuestionadas de algunos de sus jugadores en medio del partido de Champions League.

A lo que se han referido en suelo germano, está relacionado con las supuestas amarillas “intencionadas” de dos figuras del plantel en la ida de los octavos de final ante Atalanta.

Jugadores del Bayern Múnich previo al juego contra Atalanta.
Jugadores del Bayern Múnich previo al juego contra Atalanta. Foto: Bayern Múnich

Según lo que se ha mencionado, Joshua Kimmich y Michael Olise, supuestamente, quisieron haber sido amonestados para perderse el duelo próximo de la llave que ya resolvieron en Italia por 1-6 y así quedar ‘limpios’ de acumulación de tarjetas para los cuartos de final donde es casi fijo que vayan a clasificar.

De acuerdo a lo publicado por la cuenta de X, Bayern & Germany, a la Uefa ya se le cuestionó por ese actuar que se evidenció en Bérgamo. Ante esto, el ente no dio una respuesta clara.

Deportes

El terrorífico día de Kinský, de Tottenham en Champions League: DT le cobró par de errores

Deportes

Real Madrid sorprende con convocatoria para enfrentar al Manchester City por Champions League

Deportes

Susto en el Bayern Múnich tras goleada al Atalanta: Luis Díaz, atento a compañero con posible “conmoción cerebral”

Ciclismo

Daniel Martínez le sacó las garras a Vingegaard en la París-Niza: clasificación general tras la etapa 4

Deportes

Fifa, severa: Irán sufrirá reglamento por no ir al Mundial 2026 y pagará dura sanción

Deportes

Revolcón en el repechaje del Mundial 2026: selección sudamericana podría salir favorecida

Deportes

Como en sus mejores épocas: el golazo de Marlos Moreno al Junior; ¿Cuánto vale en la actualidad y por cuántos equipos ha pasado?

Deportes

Esto dijo la prensa alemana de Luis Díaz por su brutal asistencia de taco en la Champions League

Deportes

El nuevo apodo que el Bayern Múnich le colocó a Luis Díaz tras la magistral asistencia en la Champions League

Deportes

Magnífica asistencia se inventó Luis Díaz en la Champions League: magia total para golear al Atalanta en Italia

Esto dijo la prensa alemana de Luis Díaz por su brutal asistencia de taco en la Champions League

“La UEFA no quiso confirmar ni desmentir si se iniciará o no una investigación sobre las tarjetas amarillas “intencionadas” de Joshua Kimmich y Michael Olise, cuando la agencia de prensa alemana (dpa) le preguntó hoy", dicen del cuestionamiento que le habrían hecho a la máxima entidad del balompié europeo.

Todo ya queda en manos de Uefa, quien será la encargada de revisar el caso y determinar si dicha supuesta ‘viveza’ le saldría caro al Bayern de Díaz y compañía.

“En cuanto se notifiquen los incidentes, se iniciarán los procedimientos correspondientes. Si estos dan lugar a medidas disciplinarias, se publicarán en el sitio web disciplinario de la UEFA”, avisan de anuncios que saldría a la luz pronto.

Ataque Futbolero, perfil dedicado a publicar sobre el balompié mundial y sus eventos, captó en un video el momento justo en el que Kimmich amaga hasta cuatro veces, ralentiza el juego y fuerza a que le saquen la tarjeta amarilla.

“Minuto 82. Bayern golea 6-0 a Atalanta y Joshua Kimmich AMAGA CUATRO VECES en hacer un tiro libre, tardando UN MINUTO reloj, hasta recibir la amarilla”, es como lo explican los citados con grabación en mano.

" ¿El motivo? Llegaba al límite de tarjetas y se quería limpiar en el partido de vuelta. Increíble", critica el perfil que parece no estar de acuerdo con la ‘marrulla’ de los alemanes.

Caro triunfo de Bayern en Italia

Aunque Bayern haya encaminado su llave hacia los cuartos de final de Champions League, no celebra con todas sus fuerzas. Un día después de la paliza dada a Atalanta, el club confirmó la lesión de tres piezas del plantel.

A través de sus redes sociales los rojos dieron a conocer el negativo reporte del tridente de jugadores:

El terrorífico día de Kinský, de Tottenham en Champions League: DT le cobró par de errores
  • Davies sufrió una distensión en el tendón de la corva de la pierna derecha durante el partido de ayer.
  • Al portero Jonas Urbig le diagnosticaron una conmoción cerebral.
  • Jamal Musiala se recupera de una reacción dolorosa en el tobillo izquierdo, que se lesionó este verano.

Estos caídos por tema médico deberán “tomarse un descanso” como lo indica el propio Bayern, pues son necesarios para culminar la tarea de ser campeones de Bundesliga y seguir fuertes en Champions League.