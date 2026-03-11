Hay una cierta polémica en Europa con Bayern Múnich de Luis Díaz, luego de que se vieran acciones cuestionadas de algunos de sus jugadores en medio del partido de Champions League.

A lo que se han referido en suelo germano, está relacionado con las supuestas amarillas “intencionadas” de dos figuras del plantel en la ida de los octavos de final ante Atalanta.

Según lo que se ha mencionado, Joshua Kimmich y Michael Olise, supuestamente, quisieron haber sido amonestados para perderse el duelo próximo de la llave que ya resolvieron en Italia por 1-6 y así quedar ‘limpios’ de acumulación de tarjetas para los cuartos de final donde es casi fijo que vayan a clasificar.

De acuerdo a lo publicado por la cuenta de X, Bayern & Germany, a la Uefa ya se le cuestionó por ese actuar que se evidenció en Bérgamo. Ante esto, el ente no dio una respuesta clara.

“La UEFA no quiso confirmar ni desmentir si se iniciará o no una investigación sobre las tarjetas amarillas “intencionadas” de Joshua Kimmich y Michael Olise, cuando la agencia de prensa alemana (dpa) le preguntó hoy", dicen del cuestionamiento que le habrían hecho a la máxima entidad del balompié europeo.

Todo ya queda en manos de Uefa, quien será la encargada de revisar el caso y determinar si dicha supuesta ‘viveza’ le saldría caro al Bayern de Díaz y compañía.

“En cuanto se notifiquen los incidentes, se iniciarán los procedimientos correspondientes. Si estos dan lugar a medidas disciplinarias, se publicarán en el sitio web disciplinario de la UEFA”, avisan de anuncios que saldría a la luz pronto.

Ataque Futbolero, perfil dedicado a publicar sobre el balompié mundial y sus eventos, captó en un video el momento justo en el que Kimmich amaga hasta cuatro veces, ralentiza el juego y fuerza a que le saquen la tarjeta amarilla.

“Minuto 82. Bayern golea 6-0 a Atalanta y Joshua Kimmich AMAGA CUATRO VECES en hacer un tiro libre, tardando UN MINUTO reloj, hasta recibir la amarilla”, es como lo explican los citados con grabación en mano.

" ¿El motivo? Llegaba al límite de tarjetas y se quería limpiar en el partido de vuelta. Increíble", critica el perfil que parece no estar de acuerdo con la ‘marrulla’ de los alemanes.

Caro triunfo de Bayern en Italia

Aunque Bayern haya encaminado su llave hacia los cuartos de final de Champions League, no celebra con todas sus fuerzas. Un día después de la paliza dada a Atalanta, el club confirmó la lesión de tres piezas del plantel.

A través de sus redes sociales los rojos dieron a conocer el negativo reporte del tridente de jugadores:

Davies sufrió una distensión en el tendón de la corva de la pierna derecha durante el partido de ayer.

Al portero Jonas Urbig le diagnosticaron una conmoción cerebral.

Jamal Musiala se recupera de una reacción dolorosa en el tobillo izquierdo, que se lesionó este verano.

Estos caídos por tema médico deberán “tomarse un descanso” como lo indica el propio Bayern, pues son necesarios para culminar la tarea de ser campeones de Bundesliga y seguir fuertes en Champions League.