Deportes

Jörgensen es tendencia en el mundo: error infantil y golazo de Vitinha para la pesadilla del Chelsea en la Champions

El arquero del Chelsea se fue de blooper DOS VECES y le dio la victoria al PSG.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

11 de marzo de 2026, 5:18 p. m.
Momento exacto del error del arquero del Chelsea.
Momento exacto del error del arquero del Chelsea. Foto: Pantallazo ESPN.

El portero del Chelsea, Filip Jörgensen, vive una gran pesadilla en la Champions League cuando más no podía fallar. Por la ida de los octavos de final, al equipo de Londres le tocó verse las caras con el PSG y la serie comenzó en el Parque de los Príncipes para cerrar la llave en el Stamford Bridge de la capital inglesa.

Un partidazo digno de Champions League que se desequilibró a favor del PSG por el error del portero Jörgensen. Cuando el gigante francés más sufría y parecía que el Chelsea se llevaba el empate por el gol del argentino Enzo Fernández (2-2 al minuto 74), llegó el desastre y el blooper que acabó con el sueño inglés.

Y es que, tras el error de Jörgensen, el partido tuvo un marcador impensado, pues PSG siguió de largo hasta que pudo concretar un grandioso 5-2 que casi que cierra la llave. De esta manera, el Chelsea queda bastante herido y ahora le tocará buscar la forma para poder remontar y volver a la pelea por los cuartos.

Portero del Chelsea, Filip Joergensen.
Portero del Chelsea, Filip Joergensen. Foto: Chelsea FC via Getty Images

Sobre el minuto 74, en una posesión segura para el Chelsea y cuando se decidía a salir jugando ante la presión del rival, el portero sueco con nacionalidad danesa se equivocó, tocó mal la pelota, la pasó corta, se la entregó al rival y el portugués Vitinha mandó la pelota por encima para una linda vaselina y golazo del 3-2 parcial.

Deportes

Golpazo casi mortal para Luis Suárez en Europa: ráfaga de goles que lo dejó frío y casi eliminado de la Champions

Deportes

Federico Valverde y el mundo a sus pies: magnífico show de goles con el Real Madrid en la Champions que golpea al City

Deportes

Leverkusen vs. Arsenal: dudoso penal en Champions cambió suerte de los octavos de final

Deportes

Congo definió los convocados para el repechaje al Mundial 2026; Colombia, atenta y con un ojo encima

Deportes

Cuestionan ‘marrulla’ del Bayern Múnich vs. Atalanta en Champions League: Uefa se haría cargo

Deportes

El terrorífico día de Kinský, de Tottenham en Champions League: DT le cobró par de errores

Deportes

Real Madrid sorprende con convocatoria para enfrentar al Manchester City por Champions League

Deportes

Tabla de posiciones en Premier League: Manchester United es noticia y Arsenal frenó al Chelsea

Deportes

Jürgen Klopp rechazó a dos gigantes de Premier League: no rotundo tras salir de Liverpool

Deportes

Raheem Sterling se va de la Premier League: tiene nuevo equipo en Europa y ya lo presentaron

Bloopers del arquero del Chelsea que alegran al PSG

No solo fue el blooper del arquero para ser viral, sino que su error forzó una humillación peor con espectacular remate de Vitinha y el aumento considerable en el marcador.

Por si esto fuera poco, se registra otro garrafal error del portero ya en el final del partido. Sobre el minuto 89, otra vez quiso salir tocando, pero entregó mal; PSG aceleró y fue gol del surcoreano Lee Kang-in, que fue anulado por offside. Se salvó Jörgensen de una burla peor en las redes sociales.

El nuevo error no pasó desapercibido para Enzo Fernández, quien había anotado el 2-2 que le daba vida al Chelsea, pero nunca contó con los bloopers de Jörgensen que casi que sentencian al club azul en la Champions. Al volante argentino se le vio enojado y le hizo fuertes reclamos tras los regalos para el rival en un partido fundamental de la temporada.

YouTube video NfMn3aBjctM thumbnail

Ya en el final del juego, además de este nuevo blooper, cayó el doblete de Khvicha Kvaratskhelia para mandar más a la oscuridad al Chelsea. Al 86′ y al 90+4′, el volante georgiano se hizo presente en el marcador para el 5-2 final.