El portero del Chelsea, Filip Jörgensen, vive una gran pesadilla en la Champions League cuando más no podía fallar. Por la ida de los octavos de final, al equipo de Londres le tocó verse las caras con el PSG y la serie comenzó en el Parque de los Príncipes para cerrar la llave en el Stamford Bridge de la capital inglesa.

Un partidazo digno de Champions League que se desequilibró a favor del PSG por el error del portero Jörgensen. Cuando el gigante francés más sufría y parecía que el Chelsea se llevaba el empate por el gol del argentino Enzo Fernández (2-2 al minuto 74), llegó el desastre y el blooper que acabó con el sueño inglés.

Y es que, tras el error de Jörgensen, el partido tuvo un marcador impensado, pues PSG siguió de largo hasta que pudo concretar un grandioso 5-2 que casi que cierra la llave. De esta manera, el Chelsea queda bastante herido y ahora le tocará buscar la forma para poder remontar y volver a la pelea por los cuartos.

Portero del Chelsea, Filip Joergensen. Foto: Chelsea FC via Getty Images

Sobre el minuto 74, en una posesión segura para el Chelsea y cuando se decidía a salir jugando ante la presión del rival, el portero sueco con nacionalidad danesa se equivocó, tocó mal la pelota, la pasó corta, se la entregó al rival y el portugués Vitinha mandó la pelota por encima para una linda vaselina y golazo del 3-2 parcial.

Bloopers del arquero del Chelsea que alegran al PSG

No solo fue el blooper del arquero para ser viral, sino que su error forzó una humillación peor con espectacular remate de Vitinha y el aumento considerable en el marcador.

ARQUERITO-TIME EN FRANCIA: Jörgensen intentó salir jugando, regaló la pelota y Vitinha la picó... ¡Un GOLAZO para el 3-2 de PSG sobre Chelsea!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qHxLCQ9zXH — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026

Por si esto fuera poco, se registra otro garrafal error del portero ya en el final del partido. Sobre el minuto 89, otra vez quiso salir tocando, pero entregó mal; PSG aceleró y fue gol del surcoreano Lee Kang-in, que fue anulado por offside. Se salvó Jörgensen de una burla peor en las redes sociales.

EL LÍDER ESTÁ EN TODO: Enzo Fernández se enojó tras una maniobra en la que Jorgensen arriesgó y había terminado en gol de Kang-In Lee para PSG vs. Chelsea. ¡Menos mal que lo anularon!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/00T2FZqNxs — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026

El nuevo error no pasó desapercibido para Enzo Fernández, quien había anotado el 2-2 que le daba vida al Chelsea, pero nunca contó con los bloopers de Jörgensen que casi que sentencian al club azul en la Champions. Al volante argentino se le vio enojado y le hizo fuertes reclamos tras los regalos para el rival en un partido fundamental de la temporada.

Ya en el final del juego, además de este nuevo blooper, cayó el doblete de Khvicha Kvaratskhelia para mandar más a la oscuridad al Chelsea. Al 86′ y al 90+4′, el volante georgiano se hizo presente en el marcador para el 5-2 final.