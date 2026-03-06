Deportes

La UEFA sanciona al Real Madrid por acto de racismo: esta es la razón y el castigo que pagará

Los hechos se produjeron en el partido de vuelta por los ‘playoffs’ de la Champions League contra Benfica.

Sebastián Clavijo García

6 de marzo de 2026, 8:10 a. m.
Vinícius Jr reacciona a una jugada perdida con el Real Madrid.
Vinícius Jr reacciona a una jugada perdida con el Real Madrid. Foto: Getty Images

Real Madrid fue sancionado con cierre parcial en el Estadio Santiago Bernabéu y una multa de 15.000 euros por el comportamiento de un aficionado que realizó el saludo nazi en la previa del partido de vuelta contra Benfica por los playoffs de la Champions League.

Angustia por Kylian Mbappé en Francia: hay terror por último parte para el Mundial 2026

“El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decide multar al Real Madrid CF con 15.000 euros y ordenar el cierre parcial del estadio (es decir, 500 asientos adyacentes de la tribuna sur inferior) durante el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid juegue como local, por el comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados”, informó el organismo.

Sin embargo, este cierre parcial del feudo madridista “queda suspendido durante un período de prueba de un año, a partir de la fecha de la presente decisión”, por lo que se queda solo en una advertencia de cara al futuro.

In Madrid, Spain, on February 25, Real Madrid supporters display a giant banner that reads ''no to racism'' during the UEFA Champions League 2025/26 Knockout Play-off second leg match between Real Madrid and Benfica at Santiago Bernabeu Stadium. (Photo by Guille Martinez/f22photo/NurPhoto) (Photo by Guillermo Martinez/NurPhoto) (Photo by Guillermo Martinez / NurPhoto via AFP)
Hinchas del Real Madrid despliegan una pancarta en rechazo al racismo. Foto: NurPhoto via AFP

La razón del castigo

Durante el encuentro frente al Benfica, un aficionado del Real Madrid fue expulsado del Santiago Bernabéu en el inicio del partido por realizar el saludo nazi en repetidas ocasiones, como captaron las cámaras de televisión. El conjunto blanco anunció además que inició la expulsión permanente del socio.

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Inter de Bogotá empató y Junior falló contra el colero

Deportes

¿Cábala? El extraño polvo que Diego Novoa lanzó durante el partido entre Nacional y Millonarios

Deportes

Un descuido defensivo le costó la victoria al Medellín por Copa Libertadores

Deportes

El bombo de América de Cali para la Copa Sudamericana y los rivales que evitará en la fase de grupos

Deportes

América hace bulla en el continente y vence al Bucaramanga: espera por los grupos de la Copa Sudamericana

Deportes

El valor de las plantillas de Atlético Nacional y Millonarios: Abismal diferencia entre azules y verdes

Deportes

🔴 América de Cali vs. Bucaramanga por Copa Sudamericana: Resumen, goles y resultado

Deportes

Rodrygo Goes se pierde el Mundial 2026: este es el parte médico oficial del Real Madrid

Deportes

Lesión de ligamento cruzado le arruina el camino a Brasil: figura se pierde el Mundial 2026

Deportes

La reacción de Vinícius en Real Madrid que indignó a hinchas: video es tendencia mundial

Luis Díaz se queda sin Harry Kane: Bayern Múnich confirmó las malas noticias sobre su goleador

“El Real Madrid comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica”, reveló el club.

La dirigencia del Real Madrid confirmó que el hombre fue obligado a abandonar su sitio en la grada de inmediato. “Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu”, añadieron.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Foto: Getty Images

“El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad”, terminó la nota sobre el incidente en una tribuna que, antes del partido, mostró el mensaje de “No al racismo”, después de que Vinícius Júnior denunciara el insulto racista de Gianluca Prestianni en la ida de los playoffs en Lisboa.

Ese caso puntual de Prestianni continúa en investigación por parte de la UEFA y todavía no ha arrojado una sanción oficial, más allá que el futbolista argentino quedó por fuera de la convocatoria para dicho compromiso en el Bernabéu como medida provisional.

*Con información de Europa Press.

Noticias Destacadas