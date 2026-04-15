Gustavo Petro revela si el Gobierno devolverá $200.000 millones de impuestos recaudados: esta fue la sorpresiva respuesta

Se conoció la reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, frente a la decisión que adoptó la Corte Constitucional, en la que dio un plazo de 30 días a la Dian para devolver $200.000 millones de impuestos recaudados en la primera emergencia económica.

El jefe de Estado, por medio de sus redes sociales, especialmente en su cuenta personal de X, manifestó que esos impuestos “no se cobraron”, expresando que “no hay nada que devolver”.

Gobierno tendrá que devolver casi $200.000 millones de los impuestos que creó con la primera emergencia económica

“Los impuestos que tumba la Corte de la emergencia económica no se cobraron. Así que no hay nada que devolver. Solo se lograron los pagos de deudores antiguos de la DIAN que lograron beneficios tributarios. El mecanismo terminó suspendido por la Corte Constitucional”, afirmó el presidente Petro.

https://x.com/petrogustavo/status/2044526567615832175?s=20

Sobre la decisión del alto tribunal trascendió: “Teniendo en cuenta la Sentencia C-075 de 2026, la Sala Plena de la Corte declaró inexequible, por consecuencia, el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, ‘Por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025′”.

“Los impuestos indirectos pagados mientras el Decreto Legislativo 1474 de 2025 produjo efectos sean devueltos a los sujetos pasivos que materialmente hayan efectuado el pago y así lo acrediten, para lo cual la Dian aplicará, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia, los mecanismos legales existentes o dispondrá la adopción de uno específico para ese efecto, si fuere necesario”, se desprendió de la determinación de la Corte Constitucional.

A pesar de lo que indicó Petro, la Corte indicó que ese dinero se ve reflejado en un comunicado que publicó el Ministerio de Hacienda el pasado 31 de enero. En dicho documento reportaron el recaudo de 23.800 millones de pesos en impuesto de estabilidad fiscal, 1.200 millones de pesos sobre las importaciones de licores y casi 165.000 millones de pesos por la venta de licores nacionales, IVA a los juegos de suerte y azar operados por internet y el impuesto sobre la primera venta de carbón o hidrocarburos en el mercado interno.

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En definitiva y según el alto tribunal, las cuentas darían cerca de 200.000 millones de pesos que ahora el Gobierno Petro les tendrá que devolver a los contribuyentes a través de la Dian, entidad que tendrá un plazo de 30 días para hacer efectiva esa orden de la Corte Constitucional.