Gustavo Petro se mete en la polémica por la presencia de Ciro Ramírez en el Congreso: este fue el agudo mensaje

En medio de la fuerte polémica que se ha desatado en el Congreso de la República por la presencia del senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia, el presidente Gustavo Petro se metió en esa controversia.

Polémica en el Senado: Ciro Ramírez, condenado por corrupción, se presentó a la plenaria

Lo hizo el mandatario colombiano por medio de su cuenta personal de X, en donde publicó un agudo mensaje: “Senadores criminales que hacen la ley. Eso es lo que hay que acabar”.

Uno de los que ha liderado las críticas por la asistencia de Ramírez al Congreso ha sido el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“Desafía sin lugar a dudas al país y a todo principio ético su presencia en este recinto. Señor Ramírez, está condenado, es cierto en primera instancia, por un delito muy grave. haberle robado al Estado colombiano dineros destinados para que se hicieran obras y se llevaran a cabo una serie de muy importantes procesos territoriales para la paz. No valió eso. Según la condena, participó en una red criminal que se hace llamar Marionetas 2 para cometer semejante delito. El señor Ramírez está condenado”, expresó Cepeda en la sesión del Senado.

Y agregó: “Se lo repito, usted es un criminal convicto y tiene que abandonar este recinto. Si no lo hace por voluntad propia, haremos lo que sea necesario con la opinión pública para que así sea. Su jefe político en un momento, el señor Álvaro Uribe Vélez, tenía la desfachatez de decirle a sus congresistas en un acto de cinismo supremo que mientras no estuvieran en la cárcel por favor concurrieran puntualmente a votar sus proyectos”.

“Veo que usted sigue esa doctrina que es absolutamente inmoral, que es absolutamente contraria a cualquier principio ético, pero que ustedes en el Centro Democrático y en la extrema derecha asumen como algo natural”, anotó Iván Cepeda.

Iván Cepeda no asistió a cita clave con los gobernadores en cumbre para escuchar propuestas para las regiones

El senador Ramírez respondió a los cuestionamientos de Cepeda: “Réplica en la Plenaria al senador Iván Cepeda”.

El senador Ciro Ramírez, fue condenado en primera instancia a 23 años de prisión, por parte de la Corte Suprema de Justicia el pasado 25 de marzo. Fallo que se dio por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.