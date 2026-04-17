Gustavo Petro publicó enigmática foto con un mensaje sobre la ciudad europea en donde quisiera “morir de viejo”

Este viernes 17 de abril, el presidente Gustavo Petro sorprendió a sus seguidores de las redes sociales con una publicación que hizo en medio del viaje internacional que adelanta en Barcelona, España.

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El mandatario publicó una historia en su cuenta personal de Instagram con una foto y un mensaje en el que habló de una ciudad europea en la que le gustaría “morir de viejo”.

“Barcelona es una de las ciudades en las que he pensado que algún día, si se puede, me muera de viejo”, afirmó el jefe de Estado.

Publicación de Gustavo Petro en su cuenta persona del Instagram. Foto: Publicación de Gustavo Petro en su cuenta persona del Instagram.

Ese mensaje de Petro es uno de los llamativos símbolos con los que inicia la recta final de su mandato, el cual termina, según la Constitución Política, el 7 de agosto.

El jefe de Estado avanza en su participación en la Cumbre en Defensa de la Democracia, a la cual también asisten otros presidentes de izquierda de la región, como la mandataria de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi; y el presidente de España, Pedro Sánchez.

Cabe reseñar que, recientemente, por medio de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano también ha dado señales sobre el ocaso de su estadía en la Casa de Nariño e incluso habló de a quién le quiere entregar la espada de Simón Bolívar.

“Hoy, la espada de combate del libertador está en mis manos y deseo profundamente que se entregue a otro que la sepa cuidar, porque es la espada libertaria que resuena desde el corazón del mundo a la humanidad entera. La espada libertaria es nuestra unidad y somos mayoría y ejército del pueblo. Es el pueblo el que decide; no tuvo esa oportunidad en el momento de la traición de Santander contra Bolívar, que destruyó la Gran Colombia, la Gran Traición”, expresó el mandatario en sus redes sociales.

Finalmente, el pasado 10 de diciembre de 2025, Petro reveló cuál será su último acto de Gobierno previo a las elecciones del 8 de marzo, en las que se conformó un nuevo Congreso: “En verdad, ganar una mayoría ciudadana en el Congreso de Colombia y aislar la mafia política debe tener como objetivo desatar el poder constituyente. El comité por la constituyente, recién instituido por las fuerzas sociales más fuertes del país, debe inscribir ya el documento de proyecto de ley que se presentará al próximo Congreso. Será mi último acto de gobierno y en plaza pública, y con la espada de Bolívar en alto”.

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“Ese poder constituyente debe nacer en el corazón de cada ciudadano y ciudadana de Colombia, empezando por los que por su edad van a ejercer el primer voto. El primer voto debe ser un voto libre, rebelde, lleno de arte contra los que aumentan a Colombia en la muerte desde el poder, contra quienes matan juventudes y la razón”, concluyó en ese mensaje Petro.