El Gobierno de Gustavo Petro le entregó dos de los cargos más importantes del sector público en salud a exalcaldes cuestionados en sus ciudades, Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina, ante lo que la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) manifestó su preocupación por la llegada de estos políticos a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Nueva EPS, respectivamente.

“Advertimos con profunda preocupación que, en medio de una crisis humanitaria sin precedentes en el sistema de salud colombiano, el posible nombramiento de Daniel Quintero como superintendente nacional de salud y la llegada de Jorge Iván Ospina a la intervención de Nueva EPS no nos generan confianza. Por el contrario, aumenta la incertidumbre, profundiza el riesgo y nos envía un mensaje a los pacientes del país”, expresó desde la Fecoer.

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Esa federación aseguró que los interrogantes sobre Quintero son “legítimos” porque la Constitución exige que un cargo como el de superintendente de salud se ejerza con moralidad. Ese aspecto, a juicio de la Federación, implica que el funcionario que ostenta un cargo ejecute sus funciones con pulcritud y confianza pública.

“Aunque serán las autoridades competentes las que determinen las responsabilidades, hoy su nombre está rodeado de procesos e investigaciones ampliamente conocidas. Ese contexto, por sí solo, aumenta la confianza que debe inspirar ese cargo”, detalló esa agremiación dedicada al estudio de las enfermedades raras en el país.

La Federación agregó que en la designación de Ospina en Nueva EPS hay una preocupación “seria” porque el médico y exalcalde de Cali “también llega con un historial de cuestionamientos, procesos e investigaciones conocidas públicamente”.

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Quintero llegaría a la Superintendencia de Salud con una promesa de intervenciones y vigilancia sobre el sector salud. Entre tanto, Ospina ocupará ese cargo en medio de cuestionamientos sobre si la nueva intervención de Nueva EPS es legítima.

“En un momento tan delicado para la salud del país, se necesita generar confianza, no aumentar las dudas. En Colombia hay más de cien mil personas diagnosticadas con enfermedades raras que siguen estando en riesgo. Para nuestra población, declarada sujeto especial de protección en 2015, una demora en un tratamiento o una mala decisión puede derivar en un deterioro irreversible, pérdida de oportunidad terapéutica o poner su vida en riesgo”, expresó Fecoer. Quintero, por lo pronto, no ha sido posesionado en el cargo.