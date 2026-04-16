Daniel Quintero contraataca a Carlos Carrillo: “Hay cosas sucias bajo esas barbas”

El designado superintendente de salud, Daniel Quintero, respondió a las críticas del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien cuestionó su nombramiento en la Superintendencia.

Carrillo afirmó que la llegada de Quintero al gobierno es un retroceso al proyecto político del Pacto Histórico, calificó el nombramiento como un yerro y advirtió que por su lealtad al presidente Petro decide pronunciarse con la verdad de lo que piensa sobre esa designación.

Quintero le respondió diciéndole que “para calumniar ya tenemos a Fico, Abelardo y a Uribe. Durante meses engañaste al país diciendo que yo tenía algo que ver con la UNGRD. El uribismo y los medios tradicionales hicieron fiesta con tus palabras, los medios hicieron especiales contigo, Fico te retuiteo y la derecha te aplaudió. Todo resultó ser falso y una cortina de humo”.

Carlos Carrillo contradice al presidente y se planta contra nombramiento de Daniel Quintero

El director de la UNGRD aseguró que los líderes políticos del Pacto Histórico decidieron callar sobre esa designación para evitar contradecir al presidente Petro. Sin embargo, señala que no se puede callar ante los errores de la izquierda.

El designado superintendente de salud lo señaló de haber nombrado al sobrino del exsenador Iván Name como secretario general de la entidad, a pesar de que el congresista es acusado de haber recibido coimas.

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“Cuando hice la denuncia, dijiste que eran personas diferentes el tío y el sobrino: meses después el señor Name (sobrino) renunció para aspirar al Senado con el apoyo de la misma estructura de su tío (en la cárcel) y, según varios medios, desde la UNGRD se ejercieron presiones para votar por él. No solo es ineptitud y descuido. Hay cosas sucias y oscuras debajo de esas barbas“, le dijo Quintero a Carrillo.

El nombramiento del nuevo superintendente de salud ha generado críticas en asociaciones de médicos, sociedades científicas y defensores de los pacientes. Quintero es el quinto superintendente de salud de la administración Pewt