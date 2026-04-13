Cumbre en la Alianza Verde, de cara a las elecciones presidenciales

La dirección nacional de la Alianza Verde se reúne este 13 de abril en Bogotá para definir la hoja de ruta que tomará el partido político de cara a las elecciones presidenciales.

“Damos inicio a nuestra dirección nacional para trazar la hoja de ruta del partido Alianza Verde en este nuevo momento político, con el compromiso de fortalecer nuestra agenda y responder a los desafíos del país”, reportó la colectividad a través de su cuenta de X.

Líder de la Alianza Verde, cercano a Antanas Mockus, también le pidió a Sergio Fajardo “retirarse” y sumarse a Paloma Valencia

Algunos de sus integrantes ya sentaron postura para la contienda por la Casa de Nariño. Por ejemplo, Ariel Ávila terminó en las filas de la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué. Mientras que otros congresistas verdes estarían considerando aterrizar donde Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.