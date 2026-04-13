Claudia López arremete contra la Alianza Verde por buscar acuerdos con campaña de Iván Cepeda: “El Verde nunca fue apéndice de la izquierda”

La determinación de la Alianza Verde de iniciar un acercamiento formal con la campaña presidencial de Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, ha provocado una división en la estructura del partido.

La exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial, Claudia López, manifestó su desacuerdo con esta orientación política, señalando que la decisión responde a intereses ajenos a los principios fundacionales de la colectividad.

López inició su pronunciamiento con una frase directa: “Al que tiene precio se lo encuentran”, vinculando la postura de las directivas con presuntos beneficios derivados de la alianza.

Asimismo, la candidata afirmó que “el Verde de Amaya acabó con el Verde de Mockus”, sugiriendo una transformación en los objetivos y las políticas que el partido defendía anteriormente.

En su declaración, López sostuvo que “el poder del sector gubernamental nacional y departamental ha condicionado a los demás miembros del partido”.

Al que tiene precio se lo encuentran. El Verde de Amaya acabó con el Verde de Mockus. El poder de la corrupción y el clientelismo del gobierno Departamental y Nacional se unen a Cepeda y amordazan a los demás.

Por esta crónica de una muerte anunciada renunciamos con Mockus hace… — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) April 14, 2026

La exmandataria recordó que su renuncia al partido, ocurrida hace dos años junto a Antanas Mockus, fue una anticipación a los hechos actuales. “El Verde nunca fue apéndice de la izquierda, menos de la corrupción”, señaló, agregando que, en su opinión, la colectividad ha sido entregada para servir como extensión del Pacto Histórico.

“La ciudadanía encontrará canales que representen sus principios al margen de la corrupción, el clientelismo y el abuso de poder que vendió y acabó con el Verde”, concluyó la candidata de cara a los comicios del 31 de mayo.

Implicaciones tras la decisión

La Dirección Nacional aprobó mediante una votación de 31 apoyos a favor de la escisión de la Alianza Verde, mecanismo conocido como el “divorcio” político. Este proceso permitirá que figuras de oposición, como el senador Jota Pe Hernández, se separen de la colectividad para integrarse a otros proyectos sin incurrir en faltas legales por doble militancia.

Simultáneamente, el sector mayoritario del partido autorizó a una comisión para consolidar un acuerdo programático con la campaña de Iván Cepeda.

De concretarse la inclusión de sus propuestas, la Alianza Verde adherirá oficialmente a dicha candidatura desde la primera vuelta presidencial.

Esta decisión ha generado salidas individuales significativas: Katherine Miranda anunció su alejamiento para unirse a la campaña de Paloma Valencia, mientras que la senadora Angélica Lozano denunció que este movimiento excluye la visión de liderazgo que representaba Claudia López.

Con este panorama, la Alianza Verde cierra temporalmente las puertas a candidaturas independientes o de otros sectores, como la de Sergio Fajardo, priorizando su participación en el bloque denominado “Alianza por la Vida”.