La senadora Esperanza Andrade habla del futuro de la reforma a la salud: “Es muy difícil que terminemos votando a favor después de ser atacadas”

SEMANA: Usted es ponente de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. ¿Va a presentar ponencia de archivo?

Esperanza Andrade: Aún no lo sé porque llegué al Senado el 18 de febrero, o sea, no hice parte del grupo de senadores que hundió la reforma hace un año en la Comisión Séptima. La he venido siguiendo como espectadora, ahora ya como senadora y como integrante de la Comisión Séptima. Además, me dio el honor la mesa directiva de elegirme, de designarme, como una de las tres ponentes.

SEMANA: Cuando usted estaba como espectadora, ¿estaba de acuerdo con lo que planteaba la reforma a la salud?

E.A.: Empiezo por decir que sí se necesita una reforma, porque el sistema no está funcionando como quisiéramos los colombianos, pero lo que ha pasado, desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia, es que ha habido un deterioro en la prestación del servicio. Tenemos una crisis muy grave: no hay medicamentos, no hay atención oportuna y creo que esto no es de ley, esto no es de la reforma, sino que ha venido sucediendo desde este Gobierno. Escucho opiniones de médicos, de pacientes y estoy muy preocupada de saber cómo está la salud en este instante.

La senadora se refirió a la reforma a la salud. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Esa reforma que se debatirá es la de Petro o una diferente, más consensuada entre los partidos?

E.A.: Lo ideal es que la reforma sea consensuada, pero entiendo que la exministra (Carolina) Corcho y el señor presidente no concertaron, tampoco lo hizo (Guillermo Alfonso) Jaramillo. De hecho, esa fue una de las quejas que recibió la senadora Norma Hurtado en abril de 2024, cuando tuvo la ponencia de archivo. El Gobierno nunca le respondió a los senadores de la Comisión Séptima sobre el impacto fiscal que tenía la reforma a la salud. Ese es un requisito para aprobar cualquier proyecto de ley. Hay muchas observaciones que yo como abogada pudiera exponer frente al trámite, pero no me quiero anticipar.

SEMANA: ¿Qué no le cuadra del trámite?

E.A.: Tanto la reforma a la salud como la reforma laboral afectan derechos fundamentales y debe tramitarse como ley estatutaria y no como una ley ordinaria.

SEMANA: Bajo esa premisa, entonces, no sería coherente debatir una reforma que puede ser tumbada por la Corte porque no se tramitó como debía…

E.A.: Estamos en un Estado social de derecho con tres poderes. Nosotros hacemos parte del Legislativo y, una vez la ley es aprobada, pasa a la Corte Constitucional para su revisión. Pero lo ideal es que cuando uno expida las leyes en el Congreso evite un trámite largo y engorroso, que uno sabe puede ser tumbado por la Corte Constitucional, y no permita que suceda. El legislador debe tener en cuenta los requisitos legales que tiene una ley para tramitarla o para negarla. También tenemos que concentrarnos en el fondo de la reforma.

SEMANA: Por ejemplo…

E.A.: Se van a concentrar los dineros públicos de la salud en el Adres. Nuestro primer interrogante es cómo harán los gobiernos para manejar los dineros de la salud si no están, si no son competentes para poderlo hacer en este momento. Tienen solo 200 empleados.

SEMANA: ¿Ve al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con disposición para concertar el contenido de la reforma?

E.A.: Durante estos dos años y medio que no entré al Congreso, nunca estuve ausente de mi trabajo en las regiones. Ni, por supuesto, de hacerle seguimiento a las normas y a lo que se aprobaba en el Congreso. No he hablado con el ministro Jaramillo, lo he visto en medios, siempre expresando su intención de concertar. Veo que él tiene esa intención.

Andrade habló de la relación con el Gobierno. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: La pasada reforma a la salud fue tumbada con nueve votos y la reforma laboral se cayó con ocho, uno de esos era suyo. ¿Va a presentar una ponencia de archivo?

E.A.: Le he preguntado a los congresistas si esta reforma es diferente a la que se hundió en abril de 2024 y no lo es. Son muy pocos artículos que pueden hacer una diferencia no tan profunda, entonces es básicamente más de lo mismo. En ese orden de ideas, no veo a los senadores cambiando de opinión porque no ha cambiado el fundamento esencial que traía la reforma a la salud de la exministra Carolina Corcho. Hay buenos planteamientos como el tema de la prevención, ¿pero dónde están los recursos para eso? Lo mejor que puede ocurrir es tener una reforma a la salud consensuada.

SEMANA: Esa reforma del año pasado tampoco le gustaba.

E.A.: Hay puntos que me gustan, como que la salud llegue a las regiones apartadas, eso debe ser así. Por ejemplo, como está planteado el tema de la prevención y que el Estado le pueda llegar a las personas para anticiparse a las enfermedades porque en esa Colombia olvidada, profunda, no hay las mismas herramientas para atender la salud frente a lo que sucede en una ciudad mediana. Es un buen concepto, poderles dar a los colombianos la salud en todo el país.

SEMANA: ¿Hasta dónde ve dispuesto al ministro Jaramillo?

E.A.: Yo veo a un ministro dispuesto, pero veo a un presidente de la República obsesionado en que él tiene que hacer la reforma a la salud.

SEMANA: Hay congresistas de la Comisión Séptima que dicen, fuera de micrófonos, que la reforma está hundida. ¿Eso es probable?

E.A.: Yo no puedo en este momento decir que la veo hundida ni que la veo con una ponencia alternativa ni positiva. No quiero apresurarme porque la salud no tiene ningún color político en Colombia. Hoy los conservadores, los liberales, los verdes, los comunes tenemos que garantizarles la salud a los colombianos.

SEMANA: El Partido Conservador, que usted representa, ha trazado líneas sobre la reforma a la salud…

E.A.: Todavía no hay una decisión de bancada. No podemos negar que hay unas malas relaciones, sobre todo en el Senado de la República con el señor presidente. De verdad yo estoy extrañada de ver esa polarización en la plenaria del Senado. Todo se discute, nada se aprueba, se insulta con palabras gruesas, y ese no es el escenario de la democracia, por lo menos no es el que yo quiero tener.

La congresista huilense dijo que Petro ha tenido un mensaje agresivo. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: El presidente Petro no tiene ambiente político en la Comisión Séptima…

E.A.: Lamento que el señor presidente de la República genere la violencia que ha generado. Lamento que los congresistas del Pacto Histórico, el Gobierno y los ministros nos hostiguen, como le pasó a la senadora Nadia Blel en Cartagena o a la senadora Lorena Ríos. El clima que estamos viviendo políticamente se lo atribuyo al mismo presidente Petro porque él fue congresista, él debe respetar nuestra autonomía como poder legislativo, así no esté de acuerdo con lo que decidamos. Él no debe mover las masas en contra nuestra. El presidente fue elegido con 11 millones de votos, mientras que el Congreso tiene la representación popular con más de 22 millones de votos. Hostigarnos, desconocernos y perseguirnos es atentar contra la democracia. Es muy difícil que después de ser atacadas terminemos votando a favor de una reforma. El presidente se equivoca cuando cree que persiguiéndonos nos va a doblegar en nuestra decisión. Entre él más nos ataque, más fuerza y voluntad vamos a tener para resolver la reforma a favor del pueblo, no a favor del Gobierno, porque a nosotros nos ha elegido el pueblo. Ese pueblo que él dice manejar, ese pueblo que él convoca, a ese es al que vamos a favorecer en la decisión que tomemos.

SEMANA: ¿Ve la posibilidad de que la reforma a la salud llegue a un cuarto debate en el Senado?