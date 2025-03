“La realidad es que el señor Petro no ha gobernado un solo día. No sabe, no le gusta, no se preparó, no le interesa. Su única obsesión es preservar el poder y para ello agitar, polarizar, sembrar odios, confrontar. Y vivir en eterna campaña, único terreno en que se siente a sus anchas. Con el anuncio de la consulta arrancó ahora si en serio el debate”, manifestó Vargas Lleras en su reciente columna del diario El Tiempo.