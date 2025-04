¿Ofreció disculpas? El mensaje que publicó el presidente Gustavo Petro por orden del Consejo de Estado

En ese momento, se le escuchó decir al primer mandatario en alusión a los protestantes: “Los que quieren que esta injusticia siga padeciéndose en el país, los que quieren que no haya una reivindicación para las víctimas, los que quieren que las hijas de los campesinos terminen en los burdeles de la gran ciudad o que el hijo del campesino termine levantando un fusil para matar a un hermano de sangre o a su hermano de tierra”.

“Hay quienes quieren que las injusticias se sigan perpetuando en nuestro país. Hay quienes quieren que no haya reivindicación para las víctimas. Hay quienes quieren seguir levantando los fusiles. Hay todavía victimarios que rechazan el progresismo. Pero esos no son todos los marchantes. Siempre impulsaré a fortalecer el debate público y promover una discusión profunda sobre (las) reformas y los desafíos que enfrenta nuestra nación.

Siempre he ordenado la protección por parte del Estado para quienes en el ejercicio legítimo de sus derechos fundamentales contribuyen al debate público. He sostenido que el debate político debe darse en las calles, en las plazas, y no en los estrados judiciales.