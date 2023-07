“Queremos implementar la reforma a la salud en Bogotá”: Gustavo Bolívar destapó sus intenciones junto a Carolina Corcho

Bolívar fue el elegido luego de resultar vencedor en una encuesta interna, donde también participaron los concejales del Polo Democrático, Carlos Carrillo, y de la Colombia Humana - UP, Heidy Sánchez, además del embajador de Colombia en Argentina , Camilo Romero.

“Hoy que el Pacto Histórico me otorga el honor de representarlos como candidato a la Alcaldía de Bogotá, repito esas mismas palabras: ¡No los voy a defraudar! Gracias por el apoyo. Hoy arranca una nueva batalla en mi vida. Espero darla con altura, con la disciplina de siempre, de la mano de ustedes y rodeado del mejor equipo de expertos”, manifestó el cundinamarqués.

“Carolina Corcho me está asesorando, porque queremos implementar la reforma a la salud en Bogotá, sin necesidad de hacer trámites en el Congreso. Son básicamente dos puntos que funcionan perfecto”, aseguró inicialmente Gustavo Bolívar.

El exsenador recalcó en Vicky en SEMANA que él no puede cambiar el sistema de salud y que no espera llegar a la alcaldía con movimientos políticos, pues es consciente que la asesoría de Corcho es bastante polémica.

“Yo no vine acá a hacer cálculos políticos. Si pierdo y a la gente le parecen malas estas propuestas, pues tienen todo el derecho de votar por otro candidato. Yo no voy a eliminar las EPS, porque el Alcalde de Bogotá no tiene las facultades para modificar el sistema”, concluyó.