La fórmula para tomar mejores decisiones a partir de las emociones

La coach de mindfulness y yoga Ángela Losada explica que todas las decisiones importantes de la vida vienen acompañadas de emociones fuertes, positivas o negativas. Esto puede dificultar la elección entre las diferentes opciones, pero también puede servir para elegir bien. Por eso, ella explica un método que usa las emociones para tomar mejores decisiones, en EficienteMENTE.

¿Cómo tomar mejores decisiones?

Toda decisión siempre tiene un componente emocional, incluso aquellas que se consideran más lógicas. De hecho, estudios de neurofinanzas han demostrado que las decisiones financieras se ven modificadas más por las emociones que la lógica y George Lakoff, un investigador estadounidense de lingüística cognitiva, argumenta en su libro Don’t Think of an Elephant que las decisiones electorales son emocionales y no lógicas en la mayoría de casos.

Por eso, las decisiones personales, como elegir un nuevo trabajo, son aún más propensas a ser emocionales. Pero no implica que no sea posible elegir bien. A continuación, unos consejos para lograrlo:

Según Business Insider, al tomar una decisión lo primero que hay que identificar es el problema o situación. Luego, los posibles caminos u opciones, al igual que los criterios que pueden afectar la decisión. Finalmente, hay que seleccionar la mejor opción y ponerla en práctica.

Por su parte INC.com explica que las malas decisiones se toman especialmente cuando no se le da el tiempo suficiente a sopesar alternativas. Por eso, el multitasking es lo peor a la hora de tomar buenas decisiones.

Finalmente, Mark Manson, autor de The Subtle Art of Not Giving a F*ck a, dice en su blog que, cuando se quiere tomar mejores decisiones es recomendable que constantemente se escriban los pensamientos e ideas. Manson dice que al escribir se pueden explicar y entender más las ideas para asegurar una mejor decisión.

Ángela Losada da tres pasos recomendados para tomar buenas decisiones en este episodio de EficienteMENTE. Sigue descubriendo más acerca de la productividad, el mindfulness y el yoga en los episodios semanales de este programa.

¿Quién es Ángela Losada?

Ángela Losada es antropóloga de la Universidad de la Sorbona y cuenta con una trayectoria como especialista en manejo de conflicto, maestra de meditación, yoga y mindfulness, y actriz. Con su emprendimiento, Uplift, busca que las personas alcancen todo su potencial. Ha trabajado con más de 30.000 personas y organizaciones privadas.

