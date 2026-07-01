Aumenta la tensión por posible regreso de María Corina Machado a Venezuela; esto dijo Estados Unidos

Estados Unidos considera que no deben añadirse “temas políticos sensibles” a la actual crisis humanitaria en Venezuela, en respuesta al deseo expresado por la dirigente opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado de regresar al país.

María Corina Machado denuncia que el régimen está bloqueando su regreso a Venezuela: “Cerró el espacio aéreo”

Machado publicó esta semana un video en redes sociales en el que anunció que se encontraba en Panamá y que quería regresar a Venezuela, pero que no podía hacerlo porque el Gobierno “cerró el espacio aéreo” para impedírselo.

“Quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras”, aseveró.

Venezolanos, sobre mi regreso a Venezuela: pic.twitter.com/UhSCsM3ovi — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 29, 2026

“La administración Trump está únicamente enfocada en seguir impulsando nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela”, afirmó un portavoz del Departamento de Estado a la AFP en un correo electrónico.

Consultado sobre si la petición expresada por Machado era adecuada, el portavoz respondió: “Añadir cuestiones políticas sensibles a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia”.

“Que Dios me perdone”: presidente latinoamericano asegura que no enviará ayuda a Venezuela tras los devastadores terremotos

Machado salió del país a finales de 2025 gracias a una arriesgada operación militar organizada por Estados Unidos para recibir el Premio Nobel en Oslo.

Posteriormente, le obsequió el galardón, enmarcado, al presidente Donald Trump.

Donald Trump y María Corina Machado Foto: Getty Images via AFP

“Han (en alusión al Gobierno venezolano) amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso”, asegura Machado en su video.

Medios de comunicación estadounidenses y observadores en Washington han asegurado que la Casa Blanca ha mostrado irritación por la voluntad de Machado de querer regresar.

“En esta hora yo estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer, hablar con quien haya que hablar” para poder volver a pisar suelo venezolano, asegura Machado en su video.

Según Axios, cinco destacados funcionarios de la administración Trump manifestaron su desacuerdo con la estrategia impulsada por la líder opositora.

“Quiere una fotografía entregando nuestra ayuda. Esto responde a sus propios intereses”, declaró uno de los funcionarios citados por el medio estadounidense.

María Corina Machado, premio Nobel de Paz. Foto: Europa Press via Getty Images

Uno de ellos calificó la conducta de Machado como un “burdo oportunismo político”, mientras que otro sostuvo que su propósito es proyectar una imagen pública repartiendo asistencia financiada por Estados Unidos.