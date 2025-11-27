Cambio Radical presentó su lista a la Cámara por el Huila: Julio César Triana será la cabeza de lista

El 8 de marzo de 2026 los colombianos acudirán a las urnas para elegir al nuevo Congreso de la República, razón por la cual los diferentes sectores políticos están confeccionando las listas para el Senado y la Cámara con las que competirán en las urnas.

Poco a poco se han venido conociendo los nombres de algunos aspirantes y este jueves, 27 de noviembre, Cambio Radical dio a conocer la lista que tendrá en el Huila, departamento que cuenta con cuatro curules.

En compañía de varios congresistas y del director de la colectividad, Germán Córdoba, se anunció que Julio César Triana buscará ser reelegido y que será la cabeza de lista.

“Queremos volver a la Cámara porque consideramos que el Huila avanza cuando se defiende con coraje y con resultados. Durante estos años hemos recorrido el departamento escuchando a la gente, llevando sus necesidades y preocupaciones al Congreso, levantando la voz cuando la seguridad del territorio se ha visto amenazada y trabajando con rigor por nuestra comunidad”, dijo Triana.

Además, estarán en esa lista Silvia Castañeda, Edison Amín Losada, y Edgar Muñoz.

Durante la presentación de la lista, los aspirantes y las directivas de Cambio Radical aseguraron que buscarán obtener el mayor número de votos posibles para demostrar que este sector político tiene una solidez en esa región del país y que seguramente el trabajo que se ha hecho durante estos años servirá para ese respaldo ciudadano.

Germán Córdoba aseguró que Cambio Radical aumentará el número de curules que tiene actualmente en el Senado y la Cámara y que, por esa razón, las listas que se estarán presentando son fruto de un análisis detallado para contar con personas preparadas para llegar al Legislativo.

Estos son los perfiles de los candidatos de Cambio Radical

Julio César Triana Quintero: Abogado, especialista y magíster en derecho y gestión pública. Va por su tercer periodo como representante a la Cámara. Se ha destacado como una de las voces más firmes en defensa de la seguridad, la institucionalidad y el campo. Autor de 18 leyes, incluida la Ley de Seguridad Ciudadana.

Silvia Alexandra Castañeda: Abogada con varias especializaciones y magíster en Derecho. Ha ocupado cargos de liderazgo en entidades públicas y privadas, incluyendo la Electrificadora del Huila, Comcaja y varios ministerios. Excandidata a la Alcaldía de Palermo. Su trayectoria está marcada por el servicio, la resiliencia y una profunda vocación social.

Edison Amín Losada: Dirigente presente en barrios, comunas y zonas rurales del Huila. Su agenda prioriza seguridad, empleo y fortalecimiento del agro. Defiende a emprendedores, pequeños empresarios y productores como motor de la economía regional.