Cambio Radical y la alianza Alma conformarán listas conjuntas al Congreso, así se organizarían

La colectividad buscará sumar escaños por medio de esta estrategia. ¿Quién la encabezará?

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 6:05 p. m.
Reunión de bancada de Cambio Radical.
El partido Cambio Radical buscará sumar esfuerzos para las próximas elecciones. | Foto: Cortesía Cambio Radical / A.P.I.

De cara a la organización que se está dando para las próximas elecciones al Congreso, el partido Cambio Radical hará una alianza con la coalición Alma de cara al 2026, de la que hacen parte Colombia Justa Libres, la Liga de Gobernantes Anticorrupción y la Alianza Democrática Amplia (A.D.A.).

SEMANA conoció que ese acuerdo ya se concretó entre las distintas colectividades. El proceso comenzó por la lista a la Cámara por Bogotá en la que se pensó desde el partido hacer esta unión para lograr un mayor umbral. En el caso del Senado hubo algunos reparos pero finalmente se decidió llevar a cabo esta estrategia.

El anuncio llama la atención pues de la alianza Alma se han ido algunas colectividades como un sector de Colombia Justa Libres, que llegó a Salvación Nacional y el partido ASI también se fue para integrar la coalición que está conformando En Marcha, de Juan Fernando Cristo.

Cumbre Cambio Radical.
Recientemente Cambio Radical hizo una reunión de bancada de cara al 2026. | Foto: Suministrada API

En el caso del exministro Mauricio Lizcano, que había llegado a integrar esa coalición, también se salió recientemente en medio de críticas. “Después de una asamblea del equipo nacional de la campaña por firmas Colombianismo, hemos tomado la decisión de retirarnos de la coalición al Congreso denominada Alma. Agradezco profundamente a sus miembros por la apertura y la generosidad que siempre tuvieron para conmigo”, afirmó Lizcano.

Contexto: Cambio Radical tiene a varios de sus integrantes amenazados por los grupos armados: “Hay abandono del MinDefensa”

El exsenador Rodrigo Lara tomó la misma decisión luego de que el Consejo de Estado le tumbara la personería jurídica de su partido Dignidad Liberal, por lo que terminó en la campaña de Juan Carlos Pinzón.

La alianza que se hará de cara a las elecciones al Congreso del próximo año, estaría apartada de los procesos que cada una de las colectividades y alianzas llevan para la Presidencia.

Alianza Alma
De la alianza Alma se han ido algunos partidos. | Foto: Suministrada

En el caso de Cambio Radical el partido espera definir, probablemente antes de finalizar el año, si el exvicepresidente Germán Vargas Lleras se lanza a la carrera presidencial tras el tratamiento médico que le están realizando.

Incluso, no se descarta que Vargas Lleras pueda llegar a ser la cabeza de lista al Senado de la alianza y, en ese sentido, podría terminar liderándolos. Según confirmaron fuentes del partido a SEMANA, algunos congresistas le han planteado esta posibilidad a Vargas Lleras, por lo que él les pidió unos días para pensarlo y tomaría la decisión en los próximos días.

En medio de las movidas políticas varios integrantes de Cambio Radical han sido amenazados de muerte, así lo denunció el senador Carlos Fernando Motoa. “Lo que está sucediendo con Cambio Radical ya es sistemático: primero atentaron contra Julio César Triana, después contra Temístocles Ortega, y ahora varios integrantes de la bancada estamos amenazados”, dijo.

