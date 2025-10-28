Suscribirse

Política

Mauricio Lizcano, exministro TIC del Gobierno, dice que no participará del Frente Amplio

El exfuncionario descartó que vaya a estar en el proceso que es liderado por el presidente Gustavo Petro.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 8:46 p. m.
Lanzamiento Cumbre Ministerial Latinoamericana de Inteligencia Artificial
Mauricio Lizcano buscará llegar a la Casa de Nariño. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El precandidato presidencial Mauricio Lizcano descartó que vaya a participar de la consulta del Frente Amplio en marzo del próximo año, el sector en el que se escogerá el candidato del petrismo y donde se congregan varios aspirantes alrededor del mandatario.

“Ante personas que han sugerido que yo participe en el Frente Amplio en el mes de marzo, quiero decirles que ese no es mi objetivo”, aclaró el exministro de las TIC que estuvo en ese cargo en el Gobierno de Gustavo Petro.

En cambio, Lizcano hará parte de la alianza Alma que reúne a distintas colectividades en la que están los partidos Colombia Justa Libres, ADA, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el Partido Demócrata, la ASI y Colombia Renaciente.

Mauricio Lizcano inscribió su candidatura a través del movimiento ‘Firmes con Lizcano, Colombianismo’.
Mauricio Lizcano inscribió su candidatura a través del movimiento ‘Firmes con Lizcano, Colombianismo’. | Foto: Prensa Mauricio Lizcano

“Mi agenda la estoy construyendo alrededor de la coalición Alma que es una coalición de centro que busca arrebatarles la agenda a los extremos, dignificar la política, defender los derechos de los niños y los derechos de la familia colombiana”, afirmó el exministro.

Lizcano aclaró que quiere mantenerse alejado de los extremos, haciendo referencia al Frente Amplio reúne varios sectores de la izquierda. Se sabe que será una consulta en la que se escoja el candidato que representará al presidente Gustavo Petro para competir en el 2026.

Contexto: La alianza política Alma que busca ubicarse en la mitad de los demás partidos para las próximas elecciones. ¿Quiénes la integran?

En cambio, el exministro destacó que Alma representaría a distintas corrientes políticas en la que hay sectores independientes, movimientos ciudadanos y liderazgos regionales que buscan presentarle al país una propuesta distinta que se enfoque en proponer soluciones reales y no divisiones ideológicas.

“Estamos trabajando desde nuestra campaña para construir esa alianza de centro de ser posible, pero insisto, no participaré en marzo en la consulta del Frente Amplio”, reiteró Lizcano.

Asobancaria 2024
Lizcano hará parte de la alianza Alma. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En cambio, otros miembros que han pertenecido al Gobierno de Petro sí llegarán a esa alianza. Por ejemplo, allí estarán Roy Barreras, que fue senador del Pacto Histórico y embajador de Colombia en Reino Unido, así como el exministro del Interior Juan Fernando Cristo.

En la consulta del Frente Amplio también estarán Iván Cepeda, tras ganar la consulta del Pacto Histórico; y se espera que se determine si Daniel Quintero, —también cercano al petrismo— podría participar, pues está buscando las alternativas jurídicas para poder inscribirse como precandidato presidencial a través de firmas.

Todo indica que en marzo se harán distintas consultas de todos los sectores para escoger a cada uno de los representantes que posteriormente se medirán en la primera vuelta presidencial en mayo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Piden abrir incidente de desacato contra Petro por no retractarse con las periodistas que llamó “muñecas de la mafia”

2. Maduro castiga a líder político de América Latina por ayudar a EE. UU. a desplegar buques de guerra: “Persona non grata”

3. “Aquí lo que hay es un pirómano que quiere incendiar a Colombia”: Juan Carlos Pinzón al recibir el aval de Oxígeno

4. Solicitan medida cautelar ante el CNE para que Daniel Quintero no pueda registrarse como precandidato ante la Registraduría

5. Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en acabar con su vida por las deudas: “A veces uno quiere”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mauricio LizcanoMinisterio de las TICElecciones

Noticias Destacadas

Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.

“Aquí lo que hay es un pirómano que quiere incendiar a Colombia”: Juan Carlos Pinzón al recibir el aval de Oxígeno

Redacción Semana
Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Solicitan medida cautelar ante el CNE para que Daniel Quintero no pueda registrarse como precandidato ante la Registraduría

Redacción Semana
Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026. Ingrid Betancourt.

“Aquel que nos rescató de las garras de las Farc tiene hoy la misión de rescatar a Colombia”: Ingrid Betancourt, al darle el aval a Juan Carlos Pinzón

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.