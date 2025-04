Según dicen sus líderes, no quieren participar para las elecciones presidenciales, pero sí quieren jugar un rol fundamental en las listas al Congreso.

Aunque dicen que no quieren vetar a nadie, los únicos que estarán excluidos son quienes hayan tenido relación con el Gobierno de Gustavo Petro.

Mena aclaró que se consideran de centroderecha pero que no quieren ser de centro porque “esa palabra está muy manoseada”. “Ahora resulta que todos son de centro, no, nosotros somos los de la mitad, no somos de izquierda ni derecha, nosotros somos los de la mitad con una defensa muy clara en temas de familia y niñez”, aseguró.