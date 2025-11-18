Confidenciales

Germán Vargas Lleras podría ser la cabeza de lista al Senado de Cambio Radical

Congresistas de la colectividad le han hecho esa petición que está siendo analizada.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

19 de noviembre de 2025, 2:48 a. m.