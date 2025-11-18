Suscribirse

Germán Vargas Lleras podría ser la cabeza de lista al Senado de Cambio Radical

Congresistas de la colectividad le han hecho esa petición que está siendo analizada.

Redacción Confidenciales
19 de noviembre de 2025, 2:48 a. m.
German Vargas Lleras
German Vargas Lleras | Foto: COLPRENSA

Aunque el exvicepresidente Germán Vargas Lleras no se ha referido públicamente sobre su futuro político, diferentes sectores le han pedido que esté en las elecciones del próximo año de manera activa.

Algunos le han pedido que sea candidato presidencial y otros que sea la cabeza de lista al Senado de Cambio Radical.

Lo cierto es que Germán Vargas Lleras no ha descartado ninguna de las dos posibilidades y está analizando el panorama electoral para tomar una decisión de fondo.

Congresistas de Cambio Radical le confirmaron a SEMANA que tocaron ese tema con el exvicepresidente y que él les pidió unos días para tomar decisiones.

Además, este tema fue tocado en la reunión de bancada que se hizo la semana pasada en el norte de Bogotá.

Uno de los argumentos para que esté en la lista de Cambio Radical es el regreso a la política de Álvaro Uribe Vélez, quien estará en la lista del Centro Democrático, y de Jorge Enrique Robledo quien volverá a aspirar al Congreso.

En Cambio Radical consideran que si Vargas Lleras no se lanza a la presidencia, debería liderar las banderas de la colectividad en la lista al Senado.

La decisión que tome el exvicepresidente sería anunciada en 15 días.

