Confidenciales
La U, Cambio Radical y Oxígeno sellan alianza para la Cámara por Bogotá
Las colectividades definieron las reglas de juego para esta coalición que medirá fuerzas el 8 de marzo de 2026.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
El próximo año el Congreso de la República se renovará y los colombianos elegirán a los nuevos senadores y representantes a la Cámara.
Por esa razón, el Partido de la U, Cambio Radical y Oxígeno anunciaron una alianza política para presentar una lista conjunta a la Cámara de Representantes por Bogotá.
“Esta coalición surge como respuesta directa a la crisis de desinstitucionalidad generada por decisiones del gobierno nacional que han acelerado el deterioro de la ciudad. Los bogotanos enfrentan hoy niveles críticos de inseguridad, desempleo y desconfianza en sus instituciones, consecuencia directa de políticas ideologizadas que han frenado el desarrollo y el bienestar de la capital”, dicen los partidos al anunciar la coalición.
Los partidos Cambio Radical, Oxígeno y La U anunciaron hoy la conformación de una alianza política de centro derecha para presentar una lista abierta a la Cámara de Representantes por Bogotá en las elecciones de 2026. pic.twitter.com/wwS2T1cT4t— Cambio Radical (@PCambioRadical) November 26, 2025
La lista será abierta y, en los próximos días, se darán a conocer los nombres de quienes estarán en ella de cara a las elecciones del 8 de marzo de 2026.