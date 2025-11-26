Suscribirse

La U, Cambio Radical y Oxígeno sellan alianza para la Cámara por Bogotá

Las colectividades definieron las reglas de juego para esta coalición que medirá fuerzas el 8 de marzo de 2026.

Redacción Confidenciales
27 de noviembre de 2025, 12:37 a. m.
El próximo año el Congreso de la República se renovará y los colombianos elegirán a los nuevos senadores y representantes a la Cámara.

Por esa razón, el Partido de la U, Cambio Radical y Oxígeno anunciaron una alianza política para presentar una lista conjunta a la Cámara de Representantes por Bogotá.

“Esta coalición surge como respuesta directa a la crisis de desinstitucionalidad generada por decisiones del gobierno nacional que han acelerado el deterioro de la ciudad. Los bogotanos enfrentan hoy niveles críticos de inseguridad, desempleo y desconfianza en sus instituciones, consecuencia directa de políticas ideologizadas que han frenado el desarrollo y el bienestar de la capital”, dicen los partidos al anunciar la coalición.

La lista será abierta y, en los próximos días, se darán a conocer los nombres de quienes estarán en ella de cara a las elecciones del 8 de marzo de 2026.

