Julio César Triana hace cruda radiografía sobre el orden público en el Huila: “No podemos seguir con un Estado que mira hacia otro lado”

Desde el Congreso de la República vienen advirtiendo sobre la grave situación de orden público que se vive en diferentes regiones del país donde los grupos criminales están reinando y tienen en jaque a la ciudadanía.

A diario se lanzan advertencias sobre la presencia de grupos criminales y el aumento de actividades delictivas que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no está controlando, según los congresistas.

En medio de este panorama el representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, hizo una radiografía sobre lo que está pasando en el departamento del Huila donde se han presentando varios temas relacionados con el orden público.

“La seguridad en el Huila está atravesando uno de sus momentos más críticos”. dijo el legislador.

En un escrito en sus redes sociales, Triana asegurí que en menos de 48 horas se han presentado tres hechos graves en materia de seguridad que tienen en jaque a la ciudadanía.

“1. En la vereda Bellavista, dos personas que se movilizaban en moto fueron atacadas a tiros. 2. En El Pital, un grupo armado lanzó amenazas directas contra la comunidad. 3. Y en Gigante, un bus de servicio público fue incinerado en zona rural”, relató.

En menos de 48 horas, tres hechos graves estremecieron a nuestro departamento:



— Julio César Triana (@TrianaCongreso) November 14, 2025

Por esa razón, hizo un nuevo llamado al Gobierno Petro y a las Fuerzas Militares para que atiendan la situación y eviten la expansión de los grupos criminales que están controlando el territorio.

“Estos hechos exigen acción inmediata. No podemos seguir con un Estado que mira hacia otro lado mientras la violencia avanza. El Huila necesita autoridad, resultados y la determinación de recuperar el control del territorio”, reiteró.

Por ahora, el Ministerio de Defensa no se ha pronunciado sobre lo que viene ocurriendo en el departamento del Huila, pero se espera que la fuerza pública refuerce su presencia para evitar este tipo de acciones.

Desde hace unos meses Triana viene advirtiendo que el Huila está quedando en manos de los terroristas y que cada día hay más presencia de hombres armados.

El congresista de Cambio Radical fue víctima de un atentado el pasado 13 de agosto, mientras se desplazaba con su esquema de seguridad por las carreteras del departamento del Huila. Triana y sus acompañantes resultaron ilesos y fueron evacuados en un helicóptero.

El congresista denunció que recibió por lo menos ocho impactos de bala de fusil y pistola, sin embargo, logró salir ileso del lugar.