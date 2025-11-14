Suscribirse

Julio César Triana hace cruda radiografía sobre el orden público en el Huila: “No podemos seguir con un Estado que mira hacia otro lado”

El congresista de Cambio Radical aseguró que ese departamento está viviendo “uno de sus momentos más críticos”.

Redacción Semana
15 de noviembre de 2025, 1:17 a. m.
Julio César Triana Quintero, Gustavo Petro Palestina Huila
Julio César Triana Quintero y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Nicolas Linares / Presidencia

Desde el Congreso de la República vienen advirtiendo sobre la grave situación de orden público que se vive en diferentes regiones del país donde los grupos criminales están reinando y tienen en jaque a la ciudadanía.

A diario se lanzan advertencias sobre la presencia de grupos criminales y el aumento de actividades delictivas que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no está controlando, según los congresistas.

En medio de este panorama el representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, hizo una radiografía sobre lo que está pasando en el departamento del Huila donde se han presentando varios temas relacionados con el orden público.

Contexto: Congresista de Cambio Radical cuestiona duramente a Petro por revictimizar a quienes sufrieron por el holocausto del Palacio de Justicia

“La seguridad en el Huila está atravesando uno de sus momentos más críticos”. dijo el legislador.

En un escrito en sus redes sociales, Triana asegurí que en menos de 48 horas se han presentado tres hechos graves en materia de seguridad que tienen en jaque a la ciudadanía.

“1. En la vereda Bellavista, dos personas que se movilizaban en moto fueron atacadas a tiros. 2. En El Pital, un grupo armado lanzó amenazas directas contra la comunidad. 3. Y en Gigante, un bus de servicio público fue incinerado en zona rural”, relató.

Por esa razón, hizo un nuevo llamado al Gobierno Petro y a las Fuerzas Militares para que atiendan la situación y eviten la expansión de los grupos criminales que están controlando el territorio.

“Estos hechos exigen acción inmediata. No podemos seguir con un Estado que mira hacia otro lado mientras la violencia avanza. El Huila necesita autoridad, resultados y la determinación de recuperar el control del territorio”, reiteró.

Por ahora, el Ministerio de Defensa no se ha pronunciado sobre lo que viene ocurriendo en el departamento del Huila, pero se espera que la fuerza pública refuerce su presencia para evitar este tipo de acciones.

Contexto: Así quedó el vehículo en el que se transportaba el representante Julio César Triana cuando sufrió un atentado en el Huila

Desde hace unos meses Triana viene advirtiendo que el Huila está quedando en manos de los terroristas y que cada día hay más presencia de hombres armados.

El congresista de Cambio Radical fue víctima de un atentado el pasado 13 de agosto, mientras se desplazaba con su esquema de seguridad por las carreteras del departamento del Huila. Triana y sus acompañantes resultaron ilesos y fueron evacuados en un helicóptero.

El congresista denunció que recibió por lo menos ocho impactos de bala de fusil y pistola, sin embargo, logró salir ileso del lugar.

El presidente Petro intentó restarle importancia a este atentado y aseguró que el congresista “se metió a un retén de bandidos que ya llevaban varios autos hurtados”.

