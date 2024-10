Felipe Saruma se destapó por crudos días que vivió tras separación con Andrea Valdiri: “Como si se me hubiera acabado el mundo”

Andrés Felipe Camargo González, conocido como El Saru, es un creador digital originario de Bucaramanga, Santander. Su trayectoria como creador de contenido lo ha llevado a destacar en el ámbito digital. Sin embargo, ganó más reconocimiento en redes cuando inició una relación con la influencer y bailarina Andrea Valdiri.

El amor entre los creadores de contenido creció rápidamente, tanto que no demoraron en comprometerse, por lo que su matrimonio se dio en abril de 2022 en Barranquilla, la ciudad natal de Andrea.

Felipe Saruma habló de la separación con Andrea Valdiri. | Foto: Instagram @felipesaruma

Durante su tiempo juntos, ambos compartieron una relación sana y divertida. Andrea expresó en diversas ocasiones su agradecimiento hacia Felipe por su dedicación y por asumir el papel de figura paterna para sus hijas, Isabella y Adhara, pero a pesar de los momentos positivos que vivieron, decidieron poner fin a su matrimonio a finales de 2023, tras un año de matrimonio.

Felipe Saruma habló de su separación de Andrea Valdiri

La separación entre los infuencers se dio de una manera sorpresiva y ninguno de los dos dio su punto de vista, sin embargo, Andrea Valdiri mencionó en su momento que había cosas que no estaba dispuesta a admitir en su vida, y de igual forma, Saruma solamente dio las gracias por el tiempo que vivieron juntos.

Pasado casi un año después, el creador de contenido bumangués habló en La Red sobre cómo vivió los días posteriores a su separación y confesó que no fue el mejor momento de su vida.

Felipe Saruma habló de cómo fueron sus días luego de la separación con Andrea Valdiri. | Foto: Instagram: @felipesaruma

Pese a lo sucedido, Saruma trató de no dejarse vencer y de reinventarse como persona para salir adelante a pesar del dolor.

“Cuando me sucede lo que me sucede, para mí era como si me he hubiera acabado el mundo. Entonces para mí ese diciembre fue estar solo, yo estaba solo con unos amigos. Entonces yo decía: ‘a mí se me acabó el mundo. Yo qué voy a hacer’, pero ese preciso momento en el que usted se siente así es la cosa más especial del mundo porque eso es lo que permite reestructurarte y saber qué vas a hacer. O nos levantamos y echamos pa’ adelante o nos quedamos chillando y preguntándonos por qué pasan las cosas”, dijo Felipe Saruma.

Aunque su mentalidad era muy fuerte, esto lo construyó con el dolor que sintió días antes de tomar la decisión de salir adelante.

“Me casé casi a los 22 años y me separé casi a los 24. Uno se pregunta: ¿Por qué me pasa esto?’, pero hay que seguir. Había tenido una novia antes de la relación con Andrea, entonces para mí, no lo voy a negar, fue muy fuerte porque yo tenía unos planes, ahora todo se cambió”, añadió.