Felipe Saruma se dejó ‘pillar’, ya le tendría ‘reemplazo’ a Andrea Valdiri; esta sería su nueva novia

Sin embargo, recientemente, el ex de Andrea Valdiri subió una historia a su cuenta de Instagram, una fotografía donde aparece con una mujer sin identidad, lo que causó revuelo en las redes sociales al preguntarse quién podría ser.

Aunque en su historia no decía nada, muchos de sus seguidores afirman que podría tratarse de su nueva novia, quien en la imagen se ve cómo tiene abrazado al santandereano, sin embargo, mira hacia abajo para no mostrar su cara.

¿Por qué se separaron?

Shakira se destapó y confesó cuál canción suya ya no soporta escuchar: “Creo que exageré”

Contexto: Shakira se destapó y confesó cuál canción suya ya no soporta escuchar: “Creo que exageré”

“Entiendo que ustedes son parte de mi vida porque yo la hice pública. No sé qué pasó, uno va madurando, uno no es el mismo… uno va haciendo cosas, los hijos creciendo, uno va construyendo cosas que no afectan la imagen”, señaló en un clip.