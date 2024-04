Piden la expulsión de Karen por este incidente con Martha Isabel Bolaños en ‘La casa de los famosos’

Al interior de La casa de los famosos Colombia se registran toda clase de situaciones que llegan a ser tendencia en redes sociales por la cantidad de comentarios que provocan por parte de los internautas que no se pierden cada capítulo del programa.

Posterior a esto en el confesionario, la influencer volvió a estallar en palabras no solo hacia Trujillo sino hacia su compañera Martha Isabel Bolaños, comentarios que fueron del total desagrado de muchos televidentes.

“Infeliz, porque no le voy a decir más nada sino el infeliz del Julián Trujillo, como la vio sola y desprotegida de mí, porque él no ama al prójimo, no se ama ni a sí mismo, infeliz. Qué pesar de la novia de ese señor, qué pesar, cómo la tendrá de manipulada y maltratada emocionalmente. Y viene la p3rra de la Martha que parece 1500 de pescuezo a estarme nombrando en su trompa hedionda. Cuando yo a Martha la tengo como pescado de restaurante ni la pelo ni la como”, Expresó Karen Sevillano ante las cámaras.