“No es fácil dejar una vida”: el conmovedor mensaje con el que esposa de Mr. Black se despidió de Colombia

“Seguramente si me hubiera preparado para este momento no hubiera sido capaz de dar el paso, sé que esto es solo un hasta luego para ir a abrir puertas grandes, llenas de éxito, desde cero sin ningún miedo, no es fácil dejar una vida para ir en busca de una mejor, pero sé que de esto DIOS nos trae bendiciones por montón”, dijo.