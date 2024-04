Julián Trujillo reveló la razón por la que casi no se baña en ‘La casa de los famosos’; en redes lo critican

No obstante, más allá de la tensionante discusión que protagonizó el actor con la creadora de contenido, en redes no paran de hablar de una inesperada confesión que hizo mientras sostenía una conversación con Mafe Walker, relacionada con sus rutinas de limpieza personal desde que llegó a La casa de los famosos Colombia.

“Para mí bañarme es el agua, acuérdate que soy agua. Cuando estoy contento me baño, cuando no, tiendo a no bañarme”, inició diciendo el actor, aclarando que su decisión no es porque se sienta triste, sino por algo que va más allá de su estado de ánimo, pero que tiene que ver con el encierro en el que se encuentra desde hace casi dos meses.