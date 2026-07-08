Nana Calistar hizo inesperada predicción para este 8 de julio: sorpresas para los 12 signos

Cada día, miles de personas consultan las predicciones de Nana Calistar en busca de una guía sobre lo que podría depararles el destino. Con su característico estilo directo y mensajes cargados de advertencias, consejos y reflexiones, la reconocida astróloga comparte lo que, según los astros, podría ocurrir en aspectos como el amor, el dinero, la salud y el trabajo.

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Para el miércoles 8 de julio, Nana Calistar sorprendió con una serie de predicciones que anticipan cambios, oportunidades y situaciones inesperadas para los 12 signos del zodiaco.

Mientras algunos recibirán noticias positivas que podrían marcar un nuevo comienzo, otros deberán actuar con cautela para evitar decisiones impulsivas y aprovechar al máximo las energías del día.

Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy. Foto: captura de pantalla tomada de twitter @NanaCalistar

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

“Es momento de dejar de hacerte películas donde aún no pasa nada porque traes la cabeza trabajando horas extras y la realidad es mucho más sencilla de lo que imaginas”.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

“Debes dejar de querer resolverle la vida a todo el mundo y comenzar a priorizarte. Eres de los que cargan problemas ajenos como si les pagaran por hacerlo y luego terminas cansado, de malas y preguntándote por qué nadie hace lo mismo por ti”.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

“Es momento de que comprendas que no todos los que te saludan merecen saber de tu vida. Traes la bonita costumbre de contar lo que vas a hacer antes y luego te preguntas por qué las cosas se atrasan, cambian o no suceden”.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

“Deja de querer cargar el mundo sobre tus hombros. Traes un corazón tan noble que muchas veces terminas dando más de lo que recibes, y luego ahí andas decepcionado porque esperabas el mismo trato”.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

“Comprende que no; por guardarte todo, te haces más fuerte. Hay decisiones que has ido aplazando por miedo a lastimar a otras personas o porque no quieres quedar como el malo, pero debes comenzar a ver por ti y por tu futuro”.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

“Deja de buscar controlar todo lo que te rodea. Últimamente te has desgastado pensando en lo que podría salir mal, haciendo cuentas antes de que llegue el dinero, imaginando problemas que ni existen y queriendo resolver situaciones que aun no pasan”.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

“No estás para quedar bien con todo el mundo, pues por andar repartiendo sonrisas, favores y tiempo a quien ni lo merece, te estás olvidando de la persona más importante: tú. Es momento de dejar de pensar en los demás y hacer las cosas por ti”.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

“No debes seguir acumulando corajes, pues pueden explotar donde menos los esperas. Eres de los que aguantan, observan, se quedan callados y aparentan que no pasa nada, pero por dentro vas apuntando cada detalle como si trajeras una libreta invisible”.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“Deja de andar corriendo atrás de las personas. Últimamente has querido resolver todo al mismo tiempo y traes la cabeza hecha un remolino. Quieres quedar bien con la familia, con el trabajo, con las amistades, con la pareja”.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“No cargues con responsabilidades ajenas, pues por más que lo hagas, hay quienes no agradecerán lo que hacen y solo te buscarán cuando requieren de un favor. Te has acostumbrado tanto a resolver problemas que, hasta cuando todo está tranquilo, buscas algo por lo que preocuparte”.

Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

“Deja de pensar que no necesitas de nadie, pues por más que quieras, todos requieren de alguien y tú lo has hecho por todos desde hace tiempo y es ahora que debes confiar en los demás, pues existen personas que llegan por cariño, admiración o porque de verdad quieren verte bien”.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“Es hora de que comprendas que no puedes salvar a todo el mundo mientras tú no logres tus sueños. Tienes un corazón enorme y eso nadie lo pone en duda, pero también tienes la mala costumbre de cargar problemas ajenos como si fueran tuyosW.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.