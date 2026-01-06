Bogotá hoy está inundada: fuertes lluvias provocan encharcamientos en varios sectores

Bogotá vive en la tarde de este 6 de enero una jornada marcada por fuertes lluvias que derivaron en encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la ciudad, generando dificultades en la movilidad y demoras en algunos de los principales corredores viales.

Las autoridades distritales confirmaron que, aunque no se reportan emergencias mayores ni daños materiales hasta el momento, la acumulación de agua sí ha afectado el flujo normal del tráfico en varios sectores.

Ideam informa cómo estará el clima este martes, 6 de enero: lluvias significativas y cielo mayormente nublado

De acuerdo con Bogotá Tránsito y la Secretaría Distrital de Movilidad, las precipitaciones se intensificaron en horas de la tarde y obligaron a activar el monitoreo permanente de las vías más afectadas. Debido a esto, los entes encargados reiteraron el llamado a transitar con precaución mientras persisten las lluvias.

Uno de los puntos con mayores complicaciones es la avenida Boyacá con calle 65 sur, en sentido norte-sur, donde se reporta acumulación de agua que afecta la movilidad.

A este se suma la Autopista Norte, específicamente en los sectores de las calles 170, 175 y 197, también en sentido norte-sur, donde los encharcamientos han impactado la circulación durante la tarde.

Trabajos en Bogotá sin experiencia: vacantes abiertas para diversos perfiles

La situación también se presenta en la avenida carrera séptima con calle 218 y en la avenida Ciudad de Cali con calle 139, corredores en los que las autoridades han reportado afectaciones asociadas a las lluvias registradas este martes.

Finalmente, lo último que reportaron las autoridades fue que por la avenida Cali con calle 1A, sentido sur-norte, esas fuertes precipitaciones tenían la movilidad estancada, por lo que sugirieron tomar rutas alternas, como la avenida Guayacanes.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ya había advertido que este martes 6 de enero estaría marcado por condiciones climáticas inestables no solo en Bogotá, sino en gran parte del país.

“En 2026, el Metro de Bogotá entra en la recta final”: el alcalde Galán confirmó el 70% de avance en las obras

En su más reciente pronóstico, la entidad señaló que a lo largo de la jornada, en el segundo día de la semana, se esperaban cielos mayormente nublados y precipitaciones de moderadas a fuertes en amplias zonas del territorio nacional.

Según el informe, las lluvias más persistentes se mantendrían en sectores de la región Pacífica, tanto en su plataforma marítima como continental, así como en áreas de las regiones Andina y Amazonía, y en el occidente y sur de la Orinoquía.

En contraste, para la región Caribe habían estimado precipitaciones sectorizadas, con mayor incidencia en el centro y sur, mientras que en el norte y nororiente predominarían condiciones más secas, probablemente sin lluvias.