Ideam informa cómo estará el clima este martes, 6 de enero: lluvias significativas y cielo mayormente nublado

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades de Colombia durante este martes, 6 de enero.
A lo largo de la jornada se prevén condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con precipitaciones moderadas a fuertes en sectores de la plataforma marítima y continental del Pacífico. Este mismo panorama se tendrá en áreas de las regiones Andina, Amazonía y en el occidente y sur de la Orinoquía.
En la región del Caribe se estima que habrá lluvias sectorizadas, las más importantes se darán en el centro y sur, mientras que en gran parte del norte y nororiente predominarán condiciones mayormente secas.
En el suroccidente del mar Caribe se pronostica que habrá lluvias significativas y precipitaciones de menor intensidad en áreas aisladas o puntuales del sector central.
En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam precisa que habrá mayormente tiempo seco. No obstante, no se descartan lloviznas esporádicas, principalmente en sus aguas adyacentes.
De acuerdo con el reporte, las precipitaciones más intensas se concentrarán en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Tolima, Huila, Cundinamarca, Meta, Guainía, Caquetá y Amazonas.
Además, también se pueden presentar lluvias localizadas en el sur de Bolívar y Cesar, Risaralda, Boyacá, Cauca, Arauca, Casanare, Vichada, Guaviare, Putumayo y Vaupés.
En el caso de Bogotá, se espera que en la mañana haya cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco en gran parte de la capital. No obstante, no se descartan lloviznas o lluvias locales en el oriente y sur.
Ya en horas de la tarde se prevé que habrá un incremento de la nubosidad, lo que estará acompañado de lluvias en diferentes sectores. Se espera que las más intensas podrían presentarse en zonas del oriente, occidente y norte.
Finalmente, en la noche se estima que persistirán condiciones mayormente nubladas, y hay una alta probabilidad de que haya lloviznas y lluvias dispersas.
Así estará el clima en otras ciudades
- Barranquilla: Durante gran parte de la jornada se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado; sin embargo, en horas de la tarde no se descartan lloviznas o lluvias ocasionales. (T. máx.: 32 °C).
- Cartagena: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lloviznas y lluvias intermitentes, principalmente en las primeras horas del día y nuevamente en la tarde. (T. máx.: 31 °C).
- Medellín: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias de variada intensidad durante la tarde y la noche. (T. máx.: 26 °C).
- Tunja: Se prevé cielo mayormente nublado, con posibles lloviznas o lluvias hacia el final de la tarde y en la noche. (T. máx.: 18 °C).
- Bucaramanga: Predominarán condiciones mayormente nubladas, con probabilidad de lloviznas o lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. (T. máx.: 26 °C).
- Cali: Se espera cielo mayormente nublado, con posibles lloviznas y lluvias intermitentes; las más fuertes y persistentes se prevén en horas de la tarde. (T. máx.: 28 °C).