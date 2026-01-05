¿Enero de 2026 bajo la lluvia? El pronóstico del Ideam para Colombia hasta el viernes 9 y por departamentos

Lunes 05 de enero

Para el lunes, se prevé que la mayor nubosidad y los principales acumulados de precipitación se concentren sobre la región Pacífica, el centro-sur de la región Caribe, la región Andina y la región Amazonía.

Los mayores acumulados de precipitación se prevén en toda la cuenca del océano Pacífico colombiano, el sector del golfo de Urabá y en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Antioquia, sectores del Eje Cafetero, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá, Meta (occidente), Amazonas, Vaupés, Guaviare, así como en las zonas de los piedemontes llanero y amazónico.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo ligeramente nublado y predominio de tiempo seco, sin descartar algunas lluvias ligeras en la zona marítima circundante.

Martes 06 de enero

Para el martes 06 de enero, se espera que persista una alta probabilidad de lluvias en sectores de las regiones Andina, Pacífica y sur de la Caribe, así como en zonas puntuales de la Orinoquía y la Amazonía. No obstante, se prevé una jornada con precipitaciones, aunque relativamente menos húmeda en comparación con el día anterior.

Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en sectores de la región Pacífica y en departamentos como Córdoba, sur de Bolívar, sur del Cesar, Norte de Santander, norte del departamento de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, oriente de Quindío, Cundinamarca, Boyacá, occidente del Tolima, oriente y sur de Huila, sur y occidente de Meta, occidente de Arauca, suroriente de Vichada, Guainía, norte de Guaviare, Putumayo, Caquetá, Vaupés y norte de Amazonas.

En el mar Caribe colombiano se proyectan precipitaciones significativas hacia el suroccidente, especialmente en cercanías al golfo de Urabá. Por su parte, en el océano Pacífico se prevén condiciones mayormente nubladas, con lluvias persistentes y posibilidad de tormentas eléctricas a lo largo de su extensión.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan cielos entre ligeramente y parcialmente nublados, con predominio de tiempo seco.

Miércoles 07 de enero

Para el miércoles 7 de enero, se espera una disminución de las precipitaciones en las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía, así como la persistencia de lluvias en sectores de la región Pacífica y la gegión Andina. Se prevé que las precipitaciones se intensifiquen principalmente durante las horas de la tarde y la noche.

Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en sectores de la región Pacífica y en departamentos como Santander, Antioquia, norte de Boyacá, occidente de Cundinamarca, norte y occidente de Tolima, Caldas, Risaralda, centro de Huila, oriente de Putumayo, occidente y suroriente de Guainía, sur de Vaupés y Amazonas.

En el mar Caribe colombiano, se proyectan precipitaciones significativas hacia el suroccidente, aunque con menores acumulados en comparación con el día anterior. Por su parte, el océano Pacífico mantendrá condiciones mayormente nubladas, con lluvias persistentes, especialmente en los sectores central y norte.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras, principalmente en el sector sur del Archipiélago.

Jueves 08 de enero

Para este día, se prevé que las precipitaciones se concentren principalmente hacia el occidente del país, sobre la región Pacífica y la región Andina, así como en el sur de la región Caribe y en sectores del suroriente de la región Amazonía. En contraste, se espera que predominen condiciones mayormente secas en amplios sectores de la Orinoquía, el norte de la región Caribe y el occidente de la región Amazonía.

Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en sectores de la región Pacífica y en los departamentos de Córdoba, sur de Bolívar, norte y occidente de Antioquia, occidente de Cundinamarca, norte de Boyacá, Santander, Tolima, norte y sur de Huila, oriente de Guainía, Vaupés y Amazonas.

En el mar Caribe colombiano, se proyectan precipitaciones significativas hacia el suroccidente, especialmente frente al litoral de Córdoba y Antioquia. Por su parte, el océano Pacífico mantendrá condiciones mayormente nubladas, con lluvias persistentes y posibilidad de tormentas eléctricas a lo largo de toda su extensión.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica un incremento de la nubosidad respecto al día anterior, con cielos entre parcialmente cubiertos y mayormente nublados, así como lluvias de intensidad variable, más frecuentes e intensas en el sector sur del Archipiélago.

Viernes 09 de enero

Para el viernes, se prevé una disminución generalizada de las lluvias; no obstante, los acumulados más significativos podrían presentarse en sectores puntuales del oriente de las regiones Orinoquía y Amazonía, así como en áreas de la Región Pacífica, el sur de la Región Caribe y el norte de la Región Andina.

Se espera que las precipitaciones se intensifiquen principalmente durante las horas de la tarde y la noche. Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en los departamentos de Córdoba, sur de Bolívar, norte y centro de Chocó, sur del Valle del Cauca, Cauca, norte y sur de Nariño, Santander, Antioquia, occidente de Boyacá, así como en zonas puntuales del oriente de Amazonas, suroriente de Vichada y oriente de Guainía.

En el mar Caribe colombiano, se proyectan precipitaciones significativas hacia el suroccidente, especialmente en cercanías al golfo de Urabá. Por su parte, el océano Pacífico mantendrá condiciones mayormente nubladas, con lluvias persistentes y posibilidad de tormentas eléctricas.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostican cielos entre parcialmente cubiertos y mayormente nublados, con lluvias de intensidad variable, más frecuentes e intensas sobre la plataforma marítima y la isla de Providencia.