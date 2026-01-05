Movilidad en Bogotá: así se comportan las vías de la capital este lunes 5 de enero

La movilidad en Bogotá es uno de los temas cruciales en la capital. El alto número de frentes de obra abiertos en la ciudad, sumado a la construcción de la primera línea del metro, hace que el tráfico en las vías capitalinas sea complicado.

Entérese aquí del estado de las vías, restricciones, bloqueos y cómo avanza la movilidad en Bogotá:

7:56 a. m.: Camión varado en la localidad de Fontibón

Bus varado en la Av. Carrera 68 con calle 18, sentido sur-norte. Se mantiene paso controlado por un carril.

7:53 a. m.: Camión varado en Tunjuelito

7:26 a. m.: Cierre de la Avenida Caracas con calle 111 sur

6:40 a. m.: Bloqueos en la localidad de Usme

Las autoridades controlan la manifestación y recomiendan rutas alternas.

6:25 a. m. Automóvil varado en la NQS

Automóvil varado en la avenida NQS con calle 63 C, sentido norte-sur.

6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá

Este lunes, 5 de enero, no circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9, 0.

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis

La restricción para taxis aplica a los vehículos con placas terminadas en 3 y 4.