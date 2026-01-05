Vehículos

Movilidad en Bogotá: así se comportan las vías de la capital este lunes 5 de enero

Bogotá mantiene activa la medida del pico y placa para regular la movilidad en la ciudad.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

5 de enero de 2026, 11:43 a. m.
Así está la movilidad en Bogotá durante el primer lunes del año
Así está la movilidad en Bogotá durante el primer lunes del año Foto: CATALINA OLAYA

La movilidad en Bogotá es uno de los temas cruciales en la capital. El alto número de frentes de obra abiertos en la ciudad, sumado a la construcción de la primera línea del metro, hace que el tráfico en las vías capitalinas sea complicado.

Entérese aquí del estado de las vías, restricciones, bloqueos y cómo avanza la movilidad en Bogotá:

7:56 a. m.: Camión varado en la localidad de Fontibón

Bus varado en la Av. Carrera 68 con calle 18, sentido sur-norte. Se mantiene paso controlado por un carril.

7:53 a. m.: Camión varado en Tunjuelito

7:26 a. m.: Cierre de la Avenida Caracas con calle 111 sur

6:40 a. m.: Bloqueos en la localidad de Usme

Las autoridades controlan la manifestación y recomiendan rutas alternas.

Vehículos

BYD golpea a Tesla y se corona como la compañía líder en la venta de carros eléctricos en el mundo: ¿de cuánto fue la diferencia?

Vehículos

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este lunes 5 de enero?

Dinero

Esto es lo que debe ganar realmente para comprar y mantener un carro en Colombia en 2026

Vehículos

Pico y placa solidario 2026: los conductores pagarían más este año si su vehículo no cumple con este requisito

Vehículos

Así opera el pico y placa para taxis en Bogotá durante enero de 2026

Vehículos

Revelan cuál fue la marca de carros más vendida en Colombia durante 2025; este es el listado

Vehículos

Primer golpe al bolsillo en 2026: precio de la gasolina y el ACPM sube en Colombia desde este 1 de enero

Bogotá

Ojo al dato: ¿habrá ciclovía en Bogotá este 1 de enero de 2026?

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este viernes 26 de diciembre: choque entre dos carros en la calle 26 genera afectaciones en Engativá

Bogotá

¿Hay ciclovía en Bogotá este jueves 25 de diciembre del 2025?

6:25 a. m. Automóvil varado en la NQS

Automóvil varado en la avenida NQS con calle 63 C, sentido norte-sur.

6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá

Este lunes, 5 de enero, no circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9, 0.

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis

La restricción para taxis aplica a los vehículos con placas terminadas en 3 y 4.

Más de Vehículos

El BYD Dolphin es uno de los modelos llamados a revisión en China.

BYD golpea a Tesla y se corona como la compañía líder en la venta de carros eléctricos en el mundo: ¿de cuánto fue la diferencia?

Es importante tener en cuenta las fechas de pago del impuesto de vehículo en las diferentes ciudades del país.

Movilidad en Bogotá: así se comportan las vías de la capital este lunes 5 de enero

Pico y placa en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este lunes 5 de enero?

Las autoridades desarticularon 3 bandas organizadas dedicadas al robo de carros y motos

Esto es lo que debe ganar realmente para comprar y mantener un carro en Colombia en 2026

Inicia el plan piloto de pico y placa para el retorno a Cali este lunes festivo en el kilómetro 18.

Pico y placa solidario 2026: los conductores pagarían más este año si su vehículo no cumple con este requisito

Día sin carro

Así opera el pico y placa para taxis en Bogotá durante enero de 2026

Las nuevas reglas evitan multas por detalles menores o sanciones sin sustento jurídico durante los retenes.

Revelan cuál fue la marca de carros más vendida en Colombia durante 2025; este es el listado

El Gobierno del presidente Gustavo Petro fijó un nuevo aumento para el precio de la gasolina en todo el territorio nacional.

Primer golpe al bolsillo en 2026: precio de la gasolina y el ACPM sube en Colombia desde este 1 de enero

Alemania planea modificar sus leyes para convertirse en el mayor espacio para la circulación de vehículos autónomos.

Los cinco desafíos que tendrá la industria automotriz en 2026: se vienen desarrollos y avances sorprendentes

No caiga en estafas, tenga presente la única plataforma para el pico y placa solidario.

Usuarios registran problemas con el pago del pico y placa solidario en Bogotá; la Secretaría de Movilidad responde

Noticias Destacadas