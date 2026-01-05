Movilidad en Bogotá: así se comportan las vías de la capital este lunes 5 de enero

La movilidad en Bogotá es uno de los temas cruciales en la capital. El alto número de frentes de obra abiertos en la ciudad, sumado a la construcción de la primera línea del metro, hace que el tráfico en las vías capitalinas sea complicado.
Entérese aquí del estado de las vías, restricciones, bloqueos y cómo avanza la movilidad en Bogotá:
7:56 a. m.: Camión varado en la localidad de Fontibón
Bus varado en la Av. Carrera 68 con calle 18, sentido sur-norte. Se mantiene paso controlado por un carril.
[07:56 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta novedad vial en la localidad de Fontibón, por bus varado en la Av. Carrera 68 con calle 18, sentido sur-norte. Se tiene paso controlado a un carril. pic.twitter.com/s1MU6nYtD2— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 5, 2026
7:53 a. m.: Camión varado en Tunjuelito
[07:53 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta novedad vial en la localidad de Tunjuelito, por tractocamión varado en la autopista Sur con carrera 60F, sentido occidente-oriente. Se tiene paso controlado a un carril. pic.twitter.com/rdmHJgyhTJ— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 5, 2026
7:26 a. m.: Cierre de la Avenida Caracas con calle 111 sur
[07:26 a.m.] #MovilidadAhora | Se mantiene el cierre total de la Av. Caracas con calle 111 sur, por manifestación. Grupo Guía realiza gestión de trafico en el sector. ¡Transita con precaución por esta zona! https://t.co/5yvwyK71Nh pic.twitter.com/Z2LR5DYRXz— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 5, 2026
6:40 a. m.: Bloqueos en la localidad de Usme
Las autoridades controlan la manifestación y recomiendan rutas alternas.
[06:32 a.m.] #MovilidadAhora |Se presenta bloqueo por manifestación en la localidad de Usme, en la Av. Caracas con calle 111 sur.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 5, 2026
⭕ Ruta alterna: Tomar la calle 111A sur hasta la carrera 5, luego la calle 104 sur y retomar la Av. Caracas. pic.twitter.com/EAD5ZpqcG0
6:25 a. m. Automóvil varado en la NQS
Automóvil varado en la avenida NQS con calle 63 C, sentido norte-sur.
[06:25 a.m.] #MovilidasAhora | Se presenta novedad vial en la localidad de Barrios Unidos, por automóvil varado en la Av. NQS con calle 63C, sentido sur-norte. Se asigna unidad de @TransitoBta y grúa. pic.twitter.com/q7NK34nXWT— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 5, 2026
6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá
Este lunes, 5 de enero, no circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9, 0.
🔔Atención— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 5, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Seguirá funcionando de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/rwaFHxKrLy
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis
La restricción para taxis aplica a los vehículos con placas terminadas en 3 y 4.
🏁#FelizLunes | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para taxis en Bogotá, es para vehículos con placas terminadas en números 3️⃣ y 4️⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 5, 2026
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠 5:30 a.m. hasta las 🕘 9:00 p.m. pic.twitter.com/rXknJ6EOkZ