Temblor en la tarde de este lunes 5 de enero en Colombia: este fue el epicentro y magnitud

Un nuevo temblor en Colombia sacude a gran parte del país este lunes, 5 de enero de 2026. Durante este día se han presentado tres fuertes sismos, donde dos de ellos han tenido como epicentro la misma zona.

El más reciente movimiento telúrico se registró sobre las 3:25 de la tarde, el cual tuvo un epicentro localizado a 11 kilómetros del municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos, Santander?

La magnitud de este temblor fue 3.4, con una profundidad de 149 kilómetros. Además, se presentó una latitud de 6.84 y una longitud de -73.17.

Sobre la madrugada, hacia las 2:34 a. m., de este mismo lunes, se registró otro temblor, el cual tuvo como epicentro entre el municipio de Coello y a ocho kilómetros del municipio de Piedras, en el departamento del Tolima.

Este sismo tuvo una magnitud de 2.8, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además de una latitud de 4.47 y una longitud de -74.87.

Mientras que a las 12:35 de la madrugada de este 5 de enero, se registró el segundo temblor que tuvo como epicentro nuevamente el municipio de Los Santos, en Santander.

Este movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.9, con una profundidad 146 kilómetros y presentó una latitud de 6.79 y una longitud de -73.13.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), este sismo se sintió con fuerza en gran parte del país, donde entre los 591 reportes, la intensidad máxima reportada fue en los municipios de Los Santos, San Vicente de Chucurí, Valle de San José y Oiba, en Santander, y en San Mateo, Boyacá.

También se sintió con fuerza en 127 centros poblados de 107 municipios distribuidos en 11 departamentos, según informó la entidad en su boletín, donde las autoridades pertinentes no han reportado daños en infraestructura o víctimas por estos tres sismos.