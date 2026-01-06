Confidenciales

“En 2026, el Metro de Bogotá entra en la recta final”: el alcalde Galán confirmó el 70% de avance en las obras

El Distrito confirmó que el proyecto del metro entró en su fase más crítica, con llegada periódica de trenes, pruebas en marcha y el reto de sostener el ritmo de obra.

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 12:23 p. m.
Durante el trayecto inicial, el tren avanzó 905 metros sobre la Línea 1 del Metro de Bogotá.
Foto: Tomado de X de @CarlosFGalan

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la construcción de la primera línea del Metro entró en su fase más decisiva y confirmó que el proyecto ya supera el 70 % de avance, un hito clave de cara a su culminación en 2026.

Según explicó el mandatario, el contrato del Metro fue adjudicado en 2019 y, cuando su administración inició el 1 de enero de 2024, la obra registraba apenas un 28 % de ejecución.

“El 2025 fue tal vez el año más crítico de todos los que tendrá el proyecto”, afirmó Galán en su momento, al subrayar que el principal reto ha sido mantener el impulso para no frenar el cronograma.

El desarrollo y construcción del metro ha sido uno de los motores del crecimiento económico nacional.
Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La meta inicial del Distrito para 2025 era superar el 67 % de avance. Sin embargo, de acuerdo con el alcalde, ese objetivo fue sobrepasado. “Ahora, el avance supera el 70 %”, señaló, destacando que el proyecto entra en la recta final de su fase constructiva.

Uno de los avances más significativos, según Galán, es la llegada de los primeros trenes a la ciudad. Actualmente, tres trenes ya se encuentran en Bogotá y están en fase de pruebas.

El Metro no solo transformará la movilidad, también el paisaje urbano de Bogotá.
Foto: Alcaldía de Bogotá

“Este en el que estamos es el tren número uno que llegó a Bogotá”, explicó el alcalde durante un recorrido, al tiempo que anunció que cada 15 días arribará un nuevo tren al país para integrarlo a la operación de prueba.

El mandatario insistió en que la prioridad de su administración es garantizar la continuidad técnica y operativa del proyecto para que el Metro de Bogotá sea, finalmente, una realidad.

De cumplirse el cronograma, 2026 marcará el cierre de la etapa de construcción y el inicio de las pruebas finales del sistema, una obra llamada a transformar la movilidad de la capital.

Durante el trayecto inicial, el tren avanzó 905 metros sobre la Línea 1 del Metro de Bogotá.

“En 2026, el Metro de Bogotá entra en la recta final”: el alcalde Galán confirmó el 70% de avance en las obras

