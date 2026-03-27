Lo que hay detrás del doble homicidio en el norte de Barranquilla: estas son las víctimas

La tranquilidad del norte de Barranquilla se vio interrumpida al mediodía de este jueves, 26 de marzo, cuando un sicario llegó hasta la calle 84 con carrera 44, barrio Granadillo, y atacó a disparos a dos hombres que se encontraban en la zona.

Pánico en el norte de Barranquilla por ataque de sicarios: dos hombres fueron asesinados

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades judiciales como Gabriel Junior Serna Camargo, de 25 años, alias Maruto, y tenía anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas de fuego y receptación.

De este sujeto, SEMANA conoció que se había salvado de un ataque criminal en Villa Estadio, Soledad, donde hombres armados dejaron a varias personas heridas, pero este sobrevivió.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Al parecer, Serna Camargo tendría nexos con la temida banda de Los Costeños; sin embargo, esta información está siendo verificada por las autoridades judiciales.

El otro hombre asesinado respondía al nombre de Ever David Navaz Bazararte, de 45 años de edad, era de nacionalidad venezolana y fue impactado en siete oportunidades.

Los responsables de este acto sicarial se movilizaban en un vehículo de color negro, según información que tienen los investigadores judiciales que asumieron el caso.

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Aunque el caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, se conoció que desde la Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentran adelantando labores de inteligencia con el fin de poder establecer qué fue lo que sucedió en este caso.

Los cuerpos sin vida fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla para la respectiva necropsia.