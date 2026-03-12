POLÍTICA

Gustavo Petro advierte ‘trato’ para un candidato: “Se busca el fraude electoral donde más importa, la Presidencia de la República”

El presidente sostiene que “ya se realizó un trato entre un candidato, que busca ganar a toda costa y no le importa el medio, y los dueños de la empresa escrutadora de elecciones”.

Cristina Castro

12 de marzo de 2026, 7:43 a. m.
El presidente asegura que quieren silenciarlo para que no denuncie el fraude electoral que viene en las presidenciales.
El presidente asegura que quieren silenciarlo para que no denuncie el fraude electoral que viene en las presidenciales. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El presidente Gustavo Petro generó un manto de duda sobre las elecciones presidenciales. Desde hace meses, el primer mandatario cuestiona el sistema electoral y advierte que se cierne un fraude.

Gustavo Petro entra en disputa con el registrador y el procurador: “Están muy bravos conmigo, buscan que un juez me censure”

En un trino publicado este jueves fue más allá. Petro entregó detalles de la forma como él cree que se están fraguando esas irregularidades. Y aseguró que tiene claro que todo está siendo movido por un candidato que tiene todo listo para ganar.

“Si se busca el fraude electoral en grande y donde más importa: la presidencia de la República”, aseguró.

Luego dijo: “Ya se realizó un trato entre un candidato, que busca ganar a toda costa y no le importa el medio, y los dueños de la empresa escrutadora de elecciones. Estamos ante un trato de fraude, así el procurador de la nación no sepa”.

Las declaraciones se dan en medio de una dura puja del presidente con los organismos de control y la Registraduría. Y, tras una jornada electoral que, para muchos, despejó cualquier idea de fraude y en la que incluso su partido, el Pacto Histórico, se consolidó como la primera fuerza política en Senado y Cámara.

“No hay manera de que la Registraduría modifique los resultados”: registrador Hernán Penagos

El registrador, Hernán Penagos, ha sido claro en que no existen dudas sobre la transparencia de la jornada electoral. “No hay manera de que la Registraduría modifique los resultados”, explicó en una entrevista en SEMANA, al recordar que las actas son diligenciadas a mano y pueden ser fotografiadas por testigos y observadores.

En otras declaraciones este miércoles, Penagos dijo: “Estamos viendo que los niveles a los que escala el ejercicio de la política partidista se llevan por delante, incluso, a seres humanos y a las instituciones. No es justo que las instituciones terminen degradadas, golpeadas, por un proceso electoral. Así no funciona una democracia correcta ni un país democrático”.

Sin mencionar al presidente, el funcionario aseguró: “Es irresponsable poner en duda a jueces, notarios y registradores”.

El procurador, Gregoria Eljach, también ha defendido el sistema electoral colombiano y ha pedido que se respeten las instituciones. “El domingo la realidad habló sola. No hubo ni un solo grito. Colombia salió de fiesta a celebrar su democracia, a defender sus instituciones y a elegir a sus congresistas”, aseguró.

“Los anuncios catastróficos y apocalípticos de que iba a haber fraude no se han concretado en nada. No hay evidencia alguna. Todo lo que circula es en redes de manera irresponsable”, agregó.

El presidente Petro ha sido uno de los que en decenas de trinos ha cuestionado mesa a mesa los resultados electorales. Uno de esos trinos produjo una fuerte respuesta de los jueces del Circuito Judicial de Tumaco, que le reclamaron por el señalamiento a una funcionaria de la región.

En su trino, el presidente arremetió contra los funcionarios que defendieron la transparencia de las elecciones, pero especialmente contra el procurador y el registrador.

"Estamos ante un trato de fraude, así el procurador de la nación no sepa”, dijo Gustavo Petro. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En su airada respuesta a ambos, Petro apunta a las elecciones presidenciales. “El registrador y procurador están muy bravos conmigo y buscan que un juez me censure. Claro que hay miles de gritos de gente a la que en realidad compran porque no les pagan el voto o su trabajo como jurados al servicio de candidatos. Un sistema electoral que hace agua. Pero mi crítica va más allá del fraude de jurados ya cometido, y de los registradores que acceden al software y cambian mil votos por cien millones. Voy al fraude grande, el del software listo para la elección presidencial”, dijo.

Gustavo Petro minimiza escándalo de corrupción de su Gobierno: “¡Qué barbaridad!”

El presidente insiste en su narrativa de acusar a la empresa Thomas Greg. Acusa al procurador de cuestionar su contrato con una compañía de Portugal para hacer los pasaportes (a cargo por años de Thomas Greg) para “beneficiar la actual empresa que hace el preconteo y escrutinio de los votos”.

Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA
El presidente Petro arremetió contra el procurador Gregorio Eljach y el registrador Hernán Penagos Giraldo Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“¿Cómo puede ser que en plenas elecciones, donde actúa la empresa ya señalada de fraude en las elecciones del año 2014, se le entregue muchísimo dinero público por orden de algún juez y algún procurador? La procuraduría me quiere silenciar por orden judicial para que no hable de esta empresa y su software de elecciones no auditado”, dice Petro en el trino.

Los intentos del presidente de poner un manto de dudas sobre los resultados de mayo generan preocupación en el camino que viene en la elección de su sucesor.