Así cayó red transnacional que falsificaba identidades colombianas para mover migrantes a EE. UU. y Europa

La Policía Nacional desarticuló una estructura criminal que operaba entre Colombia y República Dominicana dedicada al tráfico de migrantes y a la expedición fraudulenta de documentos colombianos. Tres personas fueron capturadas durante un operativo realizado en Antioquia y Córdoba.

La acción, llamada operación Belén, fue liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, el Servicio de Seguridad Diplomática de los Estados Unidos, la Registraduría Nacional y Migración Colombia.

De acuerdo con los investigadores, la organización se dedicaba a reclutar ciudadanos dominicanos para traerlos al país y gestionar, por vías irregulares, registros civiles, cédulas y pasaportes colombianos. La red actuaba como un eslabón dentro de un circuito criminal más amplio que facilitaba viajes hacia Estados Unidos y Europa mediante el uso de identidades falsas.

Policía y el Servicio Secreto de Estados Unidos descubrieron red que falsificaba dólares. | Foto: Policía

Migración Colombia estableció que varios de los migrantes que obtuvieron estos documentos pudieron desplazarse a destinos como EE. UU., España y Francia sin ser detectados.

La DIJIN verificó 27 fotocédulas colombianas asociadas a esta estructura y las contrastó con información biométrica proveniente de República Dominicana. Ese proceso permitió a la Registraduría anular todas las identidades obtenidas ilegalmente.

Según la investigación, la red utilizaba rutas alternas —como Ecuador, Perú y Brasil— para evitar controles migratorios. Por cada trámite irregular cobraban entre 3.000 y 5.000 dólares.

Cayó red que falsificaba identidades | Foto: cortesía

Entre las personas detenidas está Natalia Patricia Galeano, conocida como “La Madrina”, señalada de liderar la organización. Las autoridades sostienen que coordinaba los pagos enviados desde República Dominicana y España y daba instrucciones a los demás integrantes, incluido su compañero sentimental.

También fue arrestado Marco Aurelio Monterrosa Mercado, alias “Yeyo”, presunto responsable de organizar los desplazamientos dentro del país y de acompañar a los migrantes a las oficinas de pasaportes, donde se hacía pasar por empleador o acompañante autorizado.

El tercer capturado es Andrés Felipe Saltarín, funcionario de la Registraduría auxiliar de Belén, en Medellín. Según los testimonios recopilados en la investigación, el servidor público tramitaba cédulas sin cumplir los requisitos regulares y facilitaba el procedimiento para los ciudadanos dominicanos. Se habría reunido varias veces con Monterrosa para coordinar estas actividades.

Los tres detenidos fueron llevados ante un juez de control de garantías, quien avaló las capturas. La Fiscalía les imputó los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. La supuesta cabecilla y su pareja aceptaron los cargos.

Cayó red que falsificaba identidades | Foto: cortesía

Las autoridades señalaron que esta operación representa un golpe clave contra redes dedicadas a la usurpación de identidades y al tráfico de migrantes que utilizan a Colombia como país de tránsito hacia Norteamérica y Europa. La intervención, además, fortalece los mecanismos binacionales para frenar el fraude en documentos de viaje y mitigar riesgos para la seguridad regional.