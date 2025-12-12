Suscribirse

Antioquia

Así cayó red transnacional que falsificaba identidades colombianas para mover migrantes a EE. UU. y Europa

Tres personas fueron capturadas durante un operativo realizado en Antioquia y Córdoba.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 2:53 p. m.
Cayó red que falsificaba identidades
Cayó red que falsificaba identidades | Foto: cortesía

La Policía Nacional desarticuló una estructura criminal que operaba entre Colombia y República Dominicana dedicada al tráfico de migrantes y a la expedición fraudulenta de documentos colombianos. Tres personas fueron capturadas durante un operativo realizado en Antioquia y Córdoba.

La acción, llamada operación Belén, fue liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, el Servicio de Seguridad Diplomática de los Estados Unidos, la Registraduría Nacional y Migración Colombia.

De acuerdo con los investigadores, la organización se dedicaba a reclutar ciudadanos dominicanos para traerlos al país y gestionar, por vías irregulares, registros civiles, cédulas y pasaportes colombianos. La red actuaba como un eslabón dentro de un circuito criminal más amplio que facilitaba viajes hacia Estados Unidos y Europa mediante el uso de identidades falsas.

Policía y el Servicio Secreto de Estados Unidos descubrieron red que falsificaba dólares.
Policía y el Servicio Secreto de Estados Unidos descubrieron red que falsificaba dólares. | Foto: Policía

Migración Colombia estableció que varios de los migrantes que obtuvieron estos documentos pudieron desplazarse a destinos como EE. UU., España y Francia sin ser detectados.

La DIJIN verificó 27 fotocédulas colombianas asociadas a esta estructura y las contrastó con información biométrica proveniente de República Dominicana. Ese proceso permitió a la Registraduría anular todas las identidades obtenidas ilegalmente.

Según la investigación, la red utilizaba rutas alternas —como Ecuador, Perú y Brasil— para evitar controles migratorios. Por cada trámite irregular cobraban entre 3.000 y 5.000 dólares.

Cayó red que falsificaba identidades
Cayó red que falsificaba identidades | Foto: cortesía

Entre las personas detenidas está Natalia Patricia Galeano, conocida como “La Madrina”, señalada de liderar la organización. Las autoridades sostienen que coordinaba los pagos enviados desde República Dominicana y España y daba instrucciones a los demás integrantes, incluido su compañero sentimental.

También fue arrestado Marco Aurelio Monterrosa Mercado, alias “Yeyo”, presunto responsable de organizar los desplazamientos dentro del país y de acompañar a los migrantes a las oficinas de pasaportes, donde se hacía pasar por empleador o acompañante autorizado.

El tercer capturado es Andrés Felipe Saltarín, funcionario de la Registraduría auxiliar de Belén, en Medellín. Según los testimonios recopilados en la investigación, el servidor público tramitaba cédulas sin cumplir los requisitos regulares y facilitaba el procedimiento para los ciudadanos dominicanos. Se habría reunido varias veces con Monterrosa para coordinar estas actividades.

Los tres detenidos fueron llevados ante un juez de control de garantías, quien avaló las capturas. La Fiscalía les imputó los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. La supuesta cabecilla y su pareja aceptaron los cargos.

Cayó red que falsificaba identidades
Cayó red que falsificaba identidades | Foto: cortesía

Las autoridades señalaron que esta operación representa un golpe clave contra redes dedicadas a la usurpación de identidades y al tráfico de migrantes que utilizan a Colombia como país de tránsito hacia Norteamérica y Europa. La intervención, además, fortalece los mecanismos binacionales para frenar el fraude en documentos de viaje y mitigar riesgos para la seguridad regional.

La Policía Nacional reiteró que continuará actuando contra estas estructuras para proteger a los migrantes y salvaguardar la integridad del sistema de identificación colombiano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Corina Machado da detalles de los peligros que atravesó: “Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida”

2. Así quedó el estadio incendiado por hinchas en Finlandia: el club publicó nuevas imágenes

3. Aerosucre se pronuncia tras emergencia aérea provocada por falla en una de sus aeronaves en Barranquilla

4. Costco sorprende a sus clientes con un beneficio oculto que devuelve dinero y dispara la fidelidad

5. Nobel de Paz fue detenida “violentamente” por el ejército iraní durante una ceremonia funeraria

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FalsificaciónEstados UnidosDijín

Noticias Destacadas

Cayó red que falsificaba identidades

Así cayó red transnacional que falsificaba identidades colombianas para mover migrantes a EE. UU. y Europa

Redacción Semana
Said Kamle Bustos, investigado por una supuesta red de lavado de activos de la que también fue acusado Vanoy, quien habría blanqueado más de 35.000 millones de pesos.

Aparece Said Kamle, empresario inmerso en investigación por millonario lavado de activos junto al asesinado sobrino de Cuco Vanoy

Redacción Semana
Santiago Botero, oro en contrarreloj. El corredor antioqueño vivió varios momentos de gloria a lo largo de su carrera, pero sin duda uno de los más recordados fue cuando ganó la contrarreloj individual masculina de los Campeonatos Mundiales de Ruta en 2002. En esa ocasión, recorrió 40,4 kilómetros en 48:08 minutos. Foto:JOEL SAGET / AFP

De urgencia, someten a cirugía al ciclista Santiago Botero en Medellín

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.