Desmantelan fábrica que ensamblaba cientos de teléfonos Samsung falsos con piezas chinas: esto se conoció

El mundo vive una era tecnológica sin precedentes y por ello cada vez son más las personas que se actualizan y adquieren los últimos dispositivos del mercado. Pero con ello, las falsificaciones también aumentan y están a la orden del día. Recientemente se conoció un nuevo caso que conmocionó a los usuarios de estos dispositivos.

Medios locales de Nueva Delhi, capital de la India, revelaron el desmantelamiento de una fábrica de smartphones falsificados, en los que se ensamblaban principalmente celulares Samsung totalmente falsos, utilizando piezas de peor calidad que eran importadas desde China.

Estos fueron los hallazgos. Foto: Getty Images

El territorio indio se ha caracterizado por su capacidad de producir este tipo de productos falsificados para inundar el mundo con estos dispositivos de copias de marcas de tecnología de punta y altamente adquirida, como son los iPhone y los Galaxy de Samsung.

Fueron cerca de 512 los dispositivos que se incautaron y cuatro los responsables arrestados. Estas unidades incautadas ya estaban listas para la venta y entre las versiones se encontraban dispositivos que imitaban al Galaxy S Ultra, Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip.

Apple toma importante decisión para el 2026 en Brasil por investigación de comportamiento anticompetitivo

De acuerdo con el medio especializado Andro4ALL, los dispositivos iban a ser comercializados entre los 325 euros y los 380. Siendo precios muy bajos frente a los dispositivos reales, que pueden estar sobre los 1.000 euros. Además de ello también se incautaron 124 placas base, 138 baterías y 459 pegatinas de IMEI falsas.

Fueron varias las referencias de dispositivos falsos encontrados. Foto: Getty Images/iStockphoto

La policía india aseguró que reforzará sus labores investigativas para dar con la red completa de delincuentes que se dedica a estas labores de falsificación. Sin embargo, es importante que los compradores de las marcas descritas estén atentos cuando adquieran dispositivos y sigan las recomendaciones.

Expertos advierten que 2 extensiones de Chrome están robando los datos de los usuarios, ojo si las tiene instaladas

Es clave que los adquieran en sitios oficiales, de preferencia las tiendas propias de las marcas, pues allí pueden tener mayores garantías respecto a la autenticidad y calidad del dispositivo.