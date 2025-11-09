Suscribirse

Nación

Policía confirma el rescate de dos menores de edad que habían sido abandonados y amarrados en Medellín

Las autoridades informaron los detalles del indignante caso de abandono.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

9 de noviembre de 2025, 8:10 p. m.
De acuerdo con la Procuraduría, entre enero y abril de 2024, Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Barranquilla registraron las cifras más altas de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes en el país.
Las autoridades confirmaron el rescate de los menores. | Foto: 123RF

En horas de la noche del sábado 8 de noviembre, la Policía de Medellín, en compañía de instituciones para la protección de los derechos de la primera infancia, realizó el rescate de dos menores de edad, de 11 y 12 años, que se encontraban en condición de abandono.

Los hechos se presentaron en una vivienda del barrio Laureles de la capital antioqueña, en la cual se encontró a los menores amarrados y con visibles signos de abandono.

Enfermeras corren por una escalera caracol para recoger lo más rápido posible a los recién nacidos abandonados en el "buzón de bebés" de un centro médico en Japón
La Policía Nacional realizó el rescate. | Foto: Getty Images / Karl Tapales

Los funcionarios que realizaron las labores de rescate tuvieron que ingresar al recinto por medio de un espacio reducido entre el techo de la vivienda y las paredes de la misma. Al momento de tener el primer contacto con los menores, se les brindó la primera atención médica para confirmar su condición.

Contexto: Nueva masacre en Antioquia: tres personas fueron asesinadas en un establecimiento comercial en El Carmen de Viboral

La Policía Nacional confirmó que las labores de rescate se dieron en medio de un operativo de control, en el cual se conoció el caso de presunto abandono de dos menores de edad.

Desde ese momento se desarrollaron las labores de rescate y de protección de los infantes. Ahora, los cuerpos de investigación analizan el caso y buscan a los responsables del hecho.

Pronunciamiento de Federico Gutiérrez

Por medio de su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el operativo de rescate y condenó los hechos:

“Dos niños, de apenas 11 y 12 años, fueron encontrados amarrados y en condición de abandono. No hay justificación alguna para un hecho tan doloroso y cruel. Gracias a la rápida acción del grupo de Infancia y Adolescencia de nuestra Policía, estos menores fueron rescatados y hoy están bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se les garantiza su seguridad y el restablecimiento de sus derechos”, destacó Gutiérrez.

Por otra parte, el mandatario solicitó a los ciudadanos que no sean indiferentes ante los casos de maltrato que se presentan y pidió colaboración para el cuidado de los menores de edad.

“Rechazamos con toda firmeza cualquier acto de violencia o abandono contra nuestros niños y niñas. Reiteramos el llamado a toda la ciudadanía: no seamos indiferentes ante el maltrato o la negligencia. Protegerlos es una responsabilidad que nos convoca a todos”.

Contexto: Hombre con cuchillo atacó a dos policías en Medellín y murió tras ser neutralizado por los uniformados

Por último, las autoridades recalcaron que, por medio de la línea de emergencias 123, las personas pueden reportar cualquier caso de maltrato en el que se vean involucrados menores de edad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente Lula lamenta que la amenaza de la fuerza militar se ha vuelto cotidiana en América Latina y el Caribe

2. Le cayó la noche a Jhon Arias en Inglaterra: Dejaría la Premier League y volvería al fútbol de Sudamérica

3. Max Henríquez lanza duro mensaje por fenómenos naturales que se presentan actualmente: “Nunca se deben subestimar las advertencias”

4. Patricia Grisales confesó, sin filtros, si se animaría a participar en ‘La casa de los famosos Colombia’

5. Lando Norris se impone en el GP de Brasil y aumenta su ventaja en el campeonato de la Fórmula 1

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MedellínabandonadosNiños

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.