Policía confirma el rescate de dos menores de edad que habían sido abandonados y amarrados en Medellín

En horas de la noche del sábado 8 de noviembre, la Policía de Medellín, en compañía de instituciones para la protección de los derechos de la primera infancia, realizó el rescate de dos menores de edad, de 11 y 12 años, que se encontraban en condición de abandono.

Los hechos se presentaron en una vivienda del barrio Laureles de la capital antioqueña, en la cual se encontró a los menores amarrados y con visibles signos de abandono.

La Policía Nacional realizó el rescate. | Foto: Getty Images / Karl Tapales

Los funcionarios que realizaron las labores de rescate tuvieron que ingresar al recinto por medio de un espacio reducido entre el techo de la vivienda y las paredes de la misma. Al momento de tener el primer contacto con los menores, se les brindó la primera atención médica para confirmar su condición.

La Policía Nacional confirmó que las labores de rescate se dieron en medio de un operativo de control, en el cual se conoció el caso de presunto abandono de dos menores de edad.

Desde ese momento se desarrollaron las labores de rescate y de protección de los infantes. Ahora, los cuerpos de investigación analizan el caso y buscan a los responsables del hecho.

Pronunciamiento de Federico Gutiérrez

Por medio de su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el operativo de rescate y condenó los hechos:

“Dos niños, de apenas 11 y 12 años, fueron encontrados amarrados y en condición de abandono. No hay justificación alguna para un hecho tan doloroso y cruel. Gracias a la rápida acción del grupo de Infancia y Adolescencia de nuestra Policía, estos menores fueron rescatados y hoy están bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se les garantiza su seguridad y el restablecimiento de sus derechos”, destacó Gutiérrez.

🚨 Esto es inaudito e inaceptable.

Por otra parte, el mandatario solicitó a los ciudadanos que no sean indiferentes ante los casos de maltrato que se presentan y pidió colaboración para el cuidado de los menores de edad.

“Rechazamos con toda firmeza cualquier acto de violencia o abandono contra nuestros niños y niñas. Reiteramos el llamado a toda la ciudadanía: no seamos indiferentes ante el maltrato o la negligencia. Protegerlos es una responsabilidad que nos convoca a todos”.