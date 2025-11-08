Suscribirse

Nueva masacre en Antioquia: tres personas fueron asesinadas en un establecimiento comercial en El Carmen de Viboral

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien ayude a esclarecer los hechos.

Redacción Nación
9 de noviembre de 2025, 12:35 a. m.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a la masacre en El Carmen de Viboral.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a la masacre en El Carmen de Viboral. | Foto: Colprensa/Semana

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y la propia Alcaldía de El Carmen de Viboral confirmaron el asesinato de tres personas en medio de un ataque en un establecimiento comercial ubicado en el sector de Tahamíes.

Los hechos ocurrieron en horas de la tarde de este sábado, 8 de noviembre, cuando sujetos dispararon en repetidas ocasiones e indiscriminadamente contra el establecimiento, causando la muerte de las tres personas.

Contexto: Masacre en Corinto, Cauca, deja cuatro muertos y varios heridos: es la número 67 de este año

Entre las víctimas se encuentra el líder juvenil Andrés Giraldo, de acuerdo con la información suministrada por el gobernador del departamento, quien también explicó que solicitó una comisión especial de la policía judicial, para fortalecer las actividades investigativas.

Rendón pidió a la Policía de Antioquia “reforzar la seguridad con grupos de operaciones especiales, adelantar actividades masivas de control y disuasión; y enviar una comisión permanente de SIJIN y SIPOL hasta que estos hechos se esclarezcan y los responsables queden en manos de la justicia”.

El gobernador de Antioquia anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quienes ayuden a esclarecer estos homicidios. “Urge que la capacidad operativa y de investigación criminal de la Policía se apliquen a fondo, a fin de ponerle coto a esta oleada de muertes violentas”, señaló.

Por su parte, la Alcaldía de El Carmen de Viboral lamentó los hechos ocurridos en la tarde de este sábado y recordó que un integrante del equipo de trabajo se encuentra entre las víctimas.

Contexto: Masacre en Valle del Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en un bar del municipio de El Águila

“Por respeto y solidaridad con las familias, hoy acompañamos en silencio y rechazamos toda forma de violencia”, resaltó la alcaldía, al tiempo que anunció que se cancela el evento que estaba programado en el parque principal del municipio.

Además, rechazó “cualquier acto de violencia que atente contra la vida y la tranquilidad de nuestra comunidad” y expresó la solidaridad con las familias y todas las personas afectadas por este triste suceso.

Contexto: Masacre en Villavicencio: dos hombres y una mujer son las víctimas; sicario se devolvió y los remató

“Hoy la comunidad carmelitana está de luto, nuestro corazón esta profundamente entristecido, rechazamos categóricamente el evento violento ocurrido en la tarde de hoy”, resaltó.

Confirmó que entre las víctimas se encuentra el líder juvenil Andrés Giraldo. “Trabajaremos de manera incansable para establecer las circunstancias de lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables”, insistió.

