Masacre en Villavicencio: dos hombres y una mujer son las víctimas; sicario se devolvió y los remató

Ocurrió al frente de una barbería. Las autoridades llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

23 de septiembre de 2025, 5:21 p. m.
Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía.
Las autoridades investigan el caso ocurrido en Villavicencio. | Foto: Foto 1; Colprensa / Foto 2: Getty Images

Los hechos de violencia se siguen presentando en varias regiones del país, pese a los esfuerzos de la Fuerza Pública. Una nueva masacre se registró la noche del sábado 20 de septiembre, en el barrio Villa Julia, Villavicencio, donde se vivieron momentos de pánico.

De acuerdo con las autoridades judiciales, el reloj marcaba las 9:24 p. m. cuando llegaron dos sicarios en una motocicleta y abrieron fuego contra las personas que se encontraban frente a una barbería, en uno de los sectores más concurridos de la capital del Meta.

Las víctimas que perdieron la vida en el lugar fueron identificadas por la Policía Nacional como Luis Eduardo Bello Bermúdez y Andrés Felipe Valdés.

Mientras que una mujer, identificada como Yomary Shirley Muñoz, fue llevada hasta un centro asistencial, pero murió por la gravedad de las heridas.

Los testigos les aseguraron a las autoridades que los atacantes, tras dispararles a estas personas, regresaron y las remataron con varios impactos de bala.

Ilustración tiroteo ocurrido en Villavicencio, Meta. | Foto: Getty Images

Al parecer, el ataque criminal iba dirigido contra Bello Bermúdez, quien era un vigilante informal, mientras que Valdés era un mecánico, natural del Caribe colombiano, la mujer era compañera sentimental de uno de los asesinados y trabajaba en la zona.

Hasta el sitio del atentado llegaron integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, quienes realizaron la inspección de la zona para recolectar elementos materiales de prueba que sean claves en las pesquisas que adelantan con el fin de poder esclarecer este homicidio múltiple.

Los investigadores revisan las cámaras de seguridad de la zona para poder individualizar a los sicarios que desataron el caos en esta zona del departamento del Meta.

Las personas que tengan información sobre este hecho, pueden comunicarse al 123 de la Policía, que funciona las 24 horas.

