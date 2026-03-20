A vísperas de uno de los puentes festivos con mayor flujo de viajeros en el país, miles de ciudadanos inician sus planes de desplazamiento hacia destinos de descanso.

Si va para Villavicencio, ojo: habrá cierres nocturnos en la vía al Llano

Villavicencio se mantiene como uno de los lugares predilectos para los bogotanos debido a su cercanía; sin embargo, las condiciones operativas de la vía al Llano se han consolidado como el principal inconveniente para los usuarios en los últimos años.

El corredor presenta cierres y bloqueos recurrentes derivados de deslizamientos, siniestros viales o manifestaciones, factores que alteran significativamente los cronogramas de viaje.

Estado actual de la Vía al Llano

La actualización más reciente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) señala una afectación severa en uno de los tramos clave del corredor Bogotá-Villavicencio. En el kilómetro 46, sector de la quebrada Estaquecá, la invasión del cauce del río Negro sobre la calzada mantiene inhabilitado el paso normal desde hace casi tres años, sin que se haya definido una solución estructural definitiva.

Lluvias intensas y daños estructurales amenazan el puente festivo para los conductores que utilicen la Vía al Llano. Foto: Coviandina / Cortesía

El informe técnico entregado al Gobierno nacional indica que la “erosión, el arrastre de material de derrumbes y la alteración del cauce del río” han provocado un deterioro progresivo en la banca.

Ante este escenario, la ANI solicitó al Ministerio de Hacienda una partida estimada de 3 billones de pesos para la rehabilitación integral del corredor, advirtiendo la urgencia de intervenir el tramo para evitar la pérdida total de la banca en dicho sector.

Otros factores a tener en cuenta

Para este puente festivo de marzo de 2026, el panorama se complejiza por el inicio oficial de la primera temporada de lluvias en Colombia. Según proyecciones del IDEAM, se prevé que las precipitaciones sean un 41,6% más intensas que en años anteriores, lo que incrementa la saturación de los suelos en la región Andina.

Esta condición climática eleva la probabilidad de desprendimientos en puntos críticos como el kilómetro 48 y el sector de Abasticos (km 21). Asimismo, la concesionaria Coviandina mantiene vigentes protocolos de cierres preventivos en zonas como Quebradablanca ante lluvias torrenciales, con el fin de proteger a los conductores de posibles caídas de material.

Pico y placa y horarios en la vía

La operatividad de la vía también se verá afectada por sistemas de pasos alternos en los sectores intervenidos, procesos que suelen ralentizarse bajo condiciones climáticas adversas.

Para el retorno del lunes festivo, las autoridades recordaron la vigencia del Pico y Placa Regional en las entradas a Bogotá: de 12:00 m. a 4:00 p. m. ingresan vehículos con placa par, y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. lo hacen los de placa impar.

Adicionalmente, se aplicará la restricción habitual para vehículos de carga de más de 3,4 toneladas. Las autoridades recomiendan consultar el estado del corredor en tiempo real a través del numeral #767 de Invías, dado que las condiciones en la cordillera pueden modificar la apertura de la vía en cuestión de minutos.