Masacre en Valle del Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en un bar del municipio de El Águila

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), reportó este sábado 1 de noviembre la masacre número 66 en lo corrido de este año en Colombia.

De acuerdo con la organización, cuatro personas fueron violentamente asesinadas en medio de un tiroteo que se desató al interior de un bar ubicado frente al hospital municipal, en pleno casco urbano de El Águila, al norte del Valle del Cauca.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas, aunque de manera preliminar se conoció que se trataría de cuatro hombres que se encontraban departiendo en el establecimiento.

En medio de este violento hecho también resultaron heridas otras tres personas, quienes de inmediato fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las personas fueron asesinadas al interior de un establecimiento comercial. | Foto: Tomada de redes sociales

La Defensoría del Pueblo había emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de El Águila con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población.

Así mismo, la AT 021/22 que advierte un riesgo alto en El Águila (Valle del Cauca) por la disputa del grupo Los Flacos, que controla economías ilegales como el narcotráfico y la extorsión.

“Señala un aumento de homicidios y amenazas derivado de la confrontación por el control territorial y las rutas del norte del Valle. La Defensoría pidió acciones urgentes de seguridad y prevención ante el riesgo para líderes y población civil”, dice el comunicado de Indepaz.

En esa zona del departamento delinquen diferentes grupos armados como Los Flacos, Nueva Generación y otras bandas de carácter local.