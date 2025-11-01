Suscribirse

Valle del Cauca

Masacre en Valle del Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en un bar del municipio de El Águila

Otras tres resultaron heridas en medio del tiroteo que se desató en el lugar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

2 de noviembre de 2025, 12:29 a. m.
Masacre / Cadáver
Todavía no se han esclarecido los hechos. (Imagen de referencia). | Foto: Getty Images

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), reportó este sábado 1 de noviembre la masacre número 66 en lo corrido de este año en Colombia.

De acuerdo con la organización, cuatro personas fueron violentamente asesinadas en medio de un tiroteo que se desató al interior de un bar ubicado frente al hospital municipal, en pleno casco urbano de El Águila, al norte del Valle del Cauca.

Contexto: Secuestraron al esposo de la secretaria de Gobierno de Miranda, Cauca; esto es lo que se sabe

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas, aunque de manera preliminar se conoció que se trataría de cuatro hombres que se encontraban departiendo en el establecimiento.

En medio de este violento hecho también resultaron heridas otras tres personas, quienes de inmediato fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las personas fueron asesinadas al interior de un establecimiento comercial.
Las personas fueron asesinadas al interior de un establecimiento comercial. | Foto: Tomada de redes sociales

La Defensoría del Pueblo había emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de El Águila con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población.

Así mismo, la AT 021/22 que advierte un riesgo alto en El Águila (Valle del Cauca) por la disputa del grupo Los Flacos, que controla economías ilegales como el narcotráfico y la extorsión.

“Señala un aumento de homicidios y amenazas derivado de la confrontación por el control territorial y las rutas del norte del Valle. La Defensoría pidió acciones urgentes de seguridad y prevención ante el riesgo para líderes y población civil”, dice el comunicado de Indepaz.

En esa zona del departamento delinquen diferentes grupos armados como Los Flacos, Nueva Generación y otras bandas de carácter local.

Por el momento, el Departamento de Policía Valle se encuentra haciendo las debidas investigaciones para conocer el tiempo, modo y lugar en el que sucedieron los hechos. Se espera un informe detallado de la situación y la entidad de las víctimas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Shakira disfrutó Halloween en Bogotá con sus hijos y pasó desapercibida en las calles: “La reina del incógnito”

2. Referente del fútbol inglés no se quedó callado y dio tajante respuesta por la salida de Luis Díaz del Liverpool: “Ni de lejos”

3. Masacre en Valle del Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en un bar del municipio de El Águila

4. Libres las mujeres que habrían participado en brutal golpiza a estudiante de los Andes, ¿qué pasó con el tercer capturado?

5. Donald Trump amenaza con una intervención militar en Nigeria por el “asesinato de cristianos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MasacreValle del CaucaEl Águila Valle

Noticias Destacadas

Masacre / Cadáver

Masacre en Valle del Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en un bar del municipio de El Águila

El secuestro se registró contra el empresario Carlos Fernando Caicedo Duque.

Secuestraron al esposo de la secretaria de Gobierno de Miranda, Cauca; esto es lo que se sabe

Estas son las condiciones en las que viven los secuestrados de las disidencias de Mordisco.

El ‘resort de los secuestrados’: SEMANA revela el lugar y las condiciones en las que tienen a la mayoría de plagiados por las disidencias de Mordisco. “Es una zona de distensión”

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.