Cauca

Secuestraron al esposo de la secretaria de Gobierno de Miranda, Cauca; esto es lo que se sabe

El alcalde de Miranda contó en SEMANA cómo sucedió este secuestro contra el reconocido empresario.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

1 de noviembre de 2025, 8:52 p. m.
El secuestro se registró contra el empresario Carlos Fernando Caicedo Duque.
El secuestro se registró contra el empresario Carlos Fernando Caicedo Duque.

En la mañana de este sábado, primero de noviembre, se presentó un nuevo caso de secuestro en el departamento del Cauca, donde los grupos armados toman cada vez más fuerza.

El flagelo se registró contra el empresario Carlos Fernando Caicedo Duque, quien es el esposo de la actual secretaria de Gobierno del municipio de Miranda, Isabel Cristina Cardona Ceballos.

Contexto: El ‘resort de los secuestrados’: SEMANA revela el lugar y las condiciones en las que tienen a la mayoría de plagiados por las disidencias de Mordisco. “Es una zona de distensión”

Los hechos se presentaron sobre las 10 a. m., en la avenida Centenario o vía Miranda-Florida, cuando Carlos Caicedo llegó junto a su esposa a la casa de la mamá de la secretaria de Gobierno.

Walter Zúñiga, alcalde de Miranda, contó en SEMANA cómo sucedió este secuestro contra el empresario, quien es dueño de Cultiservis en Miranda, contratistas de maquinaria agrícola.

“Llegaron a la casa de la mamá de la secretaria y allí los estaban esperando unos hombres y en el factor sorpresa se llevaron lamentablemente a Carlos Fernando”, detalló inicialmente.

El alcalde de Miranda, Cauca, Walter Zúñiga Barona se comprometió a reforzar la inversión social en esta población para atender a las comunidades, especialmente a la población infantil
Alcalde de Miranda, Cauca, Walter Zúñiga. | Foto: Gobernación del Cauca

Según el relato, los sujetos que se llevaron al empresario no se habrían identificado. Una vez cometido el hecho, estos hombres abordo de un Renault Duster color gris, tomaron rumbo con destino a las veredas de la zona alta del municipio de Corinto.

Por el momento, en todo el departamento se desplegaron miembros del Gaula y la Policía de Cauca, quienes están en las labores de búsqueda y rescate de Carlos Caicedo.

“El mensaje al Gobierno nacional es que se debe redoblar el tema de seguridad en el territorio, mirar el territorio del departamento del Cauca, porque esta situación realmente está en contra de las direcciones de los ciudadanos, y eso es lo que ha sido, retroceder al municipio”, detalló el alcalde de Miranda en SEMANA.

En esta zona del departamento hay presencia de las disidencias de las Farc, el frente 57 Yair Bermúdez y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

