SEMANA accedió de manera anticipada a las imágenes que documentan el rescate de cinco menores de edad en la selva del Caquetá. Las jóvenes permanecían ocultas ante el asedio de integrantes de la estructura Rodrigo Cadete, bajo el mando de alias Calarcá.

El operativo de extracción se concretó tras una pista determinante entregada por el padre de las menores a las autoridades, lo que permitió su ubicación exacta.

“Monumento a la impunidad”: excomandantes de las Farc reconocieron haber violentado a 18.677 niños. Víctimas exigen justicia

La familia permaneció tres días evadiendo los riesgos del entorno selvático para evitar ser interceptada por el grupo armado. La búsqueda finalizó cuando un comando de uniformados localizó su paradero en medio de la vegetación.

Desarrollo de la misión

La maniobra inició la noche del lunes, 30 de marzo. Un grupo especial de la Sexta División del Ejército Nacional se desplazó hacia la vereda Nueva Ilusión, zona con presencia histórica de grupos armados organizados residuales de las disidencias de las Farc.

El Ejército reveló imágenes de los menores rescatados en Caquetá tras el plan de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, de reclutarlos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/YzuWKO87RB — Revista Semana (@RevistaSemana) March 31, 2026

Denominada Operación Magno, la misión concluyó la mañana de este martes, 31 de marzo. Las autoridades confirmaron la extracción de cinco mujeres menores de edad, de entre 3 y 16 años, junto a su progenitora.

Las jóvenes permanecieron ocultas bajo el follaje denso de la selva para evitar el reclutamiento ordenado, presuntamente, por alias la Morocha. Esta acción habría sido una represalia tras la fuga del padre de las menores, quien previamente estuvo en cautiverio bajo control de la misma estructura criminal.

Detalles de la extracción

Para el despliegue se emplearon unidades terrestres y aéreas que facilitaron el transporte del personal militar y de las rescatadas. Durante el proceso, las autoridades mantuvieron comunicación con las afectadas.

En busca de garantizar la seguridad en el punto de contacto, se utilizó una palabra clave que solo conocían los implicados en la operación, evitando así cualquier interferencia de los captores.

Tras el encuentro en terreno, los uniformados trasladaron a la familia en un helicóptero de las Fuerzas Armadas hacia la ciudad de Florencia, Caquetá. En la capital departamental, las menores y su madre se reunieron finalmente con su núcleo familiar, quedando bajo protección estatal para el restablecimiento de sus derechos.